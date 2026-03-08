Es gibt Momente, da rückt „König“ Fußball in den Hintergrund. So geschehen am Sonntag in Eppenbrunn. Dort wurde die Top-Partie der Bezirksliga Westpfalz abgebrochen.

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler - FC Rodalben 5:3. Die SG gewann hochverdient – und bewies zwischenzeitlich Moral. Die Heimelf begann gut, nutzte aber ihre Torchancen nicht. Nach einem Doppelschlag der Gäste lag die SG plötzlich mit 0:2 im Rückstand. Noch bevor der Pausenpfiff ertönt war, hatte der Primus die Partie jedoch wieder gedreht. Wegen einer Gelb-Roten Karte mussten die Gastgeber die gesamte zweite Halbzeit dezimiert bestreiten. Dennoch blieb die SG gut im Spiel und erhöhte auf 5:2. Wenige Momente vor dem Abpfiff gelang Rodalben der dritte Treffer. Tore: 0:1 Lachunou Moumi (18.), 0:2 Quincy Henderson (23.), 1:2 Fabian Schmitt (26.), 2:2, 3:2, 4:2 Luke Dunne (42./Elfmeter, 45., 60./Elfmeter), 5:2 Schmitt (74./Elfmeter), 5:3 Christoph Weller (90.).

SV Alsenborn - SV Palatia Contwig 2:0. Beide Mannschaften präsentierten sich in der Defensive stabil und ließen wenig zu. Torchancen waren deshalb eher Mangelware. Da die Gastgeber ihre wenigen Gelegenheiten nach der Pause effektiv verwerteten, konnten sie die Partie verdient für sich entscheiden. Nach einem Freistoß gelang Dennis Spieß das 1:0 (74.). Wenig später quittierte ein Akteur der Alsenborner wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte (82.). Trotz Unterzahl konnten die Gastgeber in der 84. Minute einen Konter perfekt ausspielen und die Partie damit entscheiden. Jan-Patrick Weber gelang der Treffer.

SG Portuguesa Kaiserslautern - SV Katzweiler 1:0. Der abstiegsbedrohte SVK präsentierte sich überraschend mutig und verlangte dem Aufstiegsaspiranten alles ab. Es war von Beginn an eine von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägte Partie. Die Roten Teufel, die ihren Gegnern meist fußballerisch überlegen sind, fanden nicht in ihr typisches Spiel. Die 200 Zuschauer sahen auf beiden Seiten Torchancen, ein Unentschieden wäre für den Außenseiter nicht unverdient gewesen. Das Tor des Tages gelang Ricky Pinheiro in der 32. Minute. In der Schlussphase quittierte von beiden Teams je ein Akteur die Gelb-Rote-Karte.

TSG Kaiserslautern - FV Kindsbach 5:1. Im Kellerduell gegen den FV Kindsbach feierte die TSG Kaiserslautern dank vier Treffern in der Schlussphase wichtige drei Punkte im Rennen um den Ligaverbleib. Den besseren Start erwischte aber der FVK: Luca Kappler gelang in der 33. Minute das 0:1. Moritz Daniel fand wenig später die passende Antwort für die TSG (40.). Es dauerte bis zur 71. Minute, ehe Isa Osmani den Buchenlochern den Führungstreffer bescherte. Die Tore von Luis Perez (77.), Miguel Perez (90.) und Samuel Matzelle (90.) brachten klare Verhältnisse.

FV Ramstein - SV Mackenbach 1:2. Die Hausherren begannen mit viel Tempo und erspielten sich einige Chancen. Dass lediglich der Treffer von Stefan Bosle in der 25. Minute gelang, war für die Mackenbacher äußerst schmeichelhaft. Bis zur Pause hatte Ramstein noch zwei weitere Riesenchancen, Mackenbach kreierte ebenfalls eine Top-Gelegenheit. Nach Wiederanpfiff egalisierte Heiko Batista Meier mit tollem Torschuss den Rückstand (55.). In der 74. Minute drehte der Spielertrainer der Gäste die Partie. Die Ramsteiner versuchten noch mal alles, konnten die Pleite aber nicht mehr abwenden.

VfB Waldmohr - VfR Kaiserslautern 3:0. Von Beginn an agierte der VfB überlegen doch die gut heraus gespielten Chancen wurden vergeben. Elias Bach brach den Bann (37.) und traf zum 1:0. Nach dem Wechsel waren zunächst die Gäste besser im Spiel, ohne jedoch Zählbares zu erreichen. Danach bestimmte der VfB das Geschehen. Zesan Abbas (60.) vollendete einen Konter zum 2:0. In der Folge vergab man noch einige gute Chancen. Als Dennis Ecker in der 80. Minute zum 3:0 traf, war der Sack zu.

TSG Wolfstein-Roßbach - SV Battweiler 7:2. In der Anfangsphase wogte die Partie hin und her. Christian Schäfer (7.) besorgte das 0:1, das Yannick Metzger fast postwendend ausglich. Felix Lenhart war zum 1:2 erfolgreich (33.). Aaron Schady (35.) und Johannes Schell (40.) sowie nochmals Metzger (45.) stellten den 4:2-Pausenstand her. Nach Wiederbeginn waren die Gastgeber stets überlegen und Felix Meyer, Finn Scheidt sowie Metzger trafen zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

SG Eppenbrunn - SV Nanz-Dietschweiler abgebrochen. Kaum war die Pause beendet und die Partie wieder angepfiffen, kam es zu der folgenschweren Verletzung eines Spielers des SV Nanz-Dietschweiler: Unglücklicher kann es nicht mehr laufen, denn der Gästeakteur verletzte sich ohne direkten Einfluss eines Gegenspielers. Vielmehr war es ein Teamkamerad, der vorm Gästetor mit ihm zusammengeprallt war. Der Schiedsrichter beendete die Partie vorzeitig, als klar war, dass ein Hubschrauber geflogen kam. Den Gästen war ohnehin nicht danach, die Partie fortzusetzen. Verständlich, wie ein Eppenbrunner Offizieller meinte, der namens des Gastgebers dem Verletzten ausdrücklich schnellste Genesung wünschte.