Schon über zwei Wochen vor Rundenende ist klar: Die dritte Elf der Roten Teufel und der SV Nanz-Dietschweiler machen Titel und Vizemeisterschaft unter sich aus.

Was sich in den letzten Wochen andeutete, ist jetzt offiziell: Die SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler spielt auch kommende Runde in der Bezirksliga. Mit der 2:4-Niederlage unter der Woche bei der TSG Wolfstein-Roßbach hat sich die Halter-Elf aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Ohnehin siegten danach an diesem Wochenende die beiden Teams an der Spitze. Die SG Portuguesa und der SV Nanz-Dietschweiler tragen nur noch einen Zweikampf um die Plätze eins und zwei aus.

SG Portuguesa Kaiserslautern - VfB Reichenbach 4:1. Das Spiel war ausgeglichener, als es das Ergebnis vermuten lässt. Obwohl Reichenbach wichtige Akteure fehlten, konnte der VfB dem Primus Paroli bieten. Der FCK tat sich ungewohnt schwer. Mohammad Sekati (17.) und Ricky Pinheiro (24.) bescherten den Gastgebern eine 2:0-Führung, ehe David Hach (25.) der Anschlusstreffer für den VfB gelang. Im zweiten Durchgang profitierte die SG von einem Doppelschlag zum perfekten Zeitpunkt: Janik Abreu (62.) und Yvo Santos (64.) sicherten den Lauterern die drei Punkte.

TSG Kaiserslautern - FV Ramstein 2:1. Die Buchenlocher befinden sich im Abstiegskampf, traten von Beginn an sehr engagiert auf und setzten den FVR unter Druck. Es entwickelte sich ein hektisches Spiel, denn die Ramsteiner verteidigten gut und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. Marvin Schneider erzielte bereits nach wenigen Minuten das 0:1 (8.). Die TSG schüttelte sich ein wenig und erhöhte dann wieder den Druck. In der 28. Minute gelang Isa Osmani das verdiente 1:1 (28.). Mit Beginn des zweiten Durchgangs veränderten die Gastgeber ihre Taktik und brachten Ruhe ins Spiel. Dadurch hatte die TSG mehr Kontrolle. Ein Eigentor bescherte den Buchenlochern die 2:1-Führung (56.). Danach verteidigten die Lauterer souverän, der FVR fand kein Durchkommen gegen die TSG-Defensive. Beide Mannschaften erhielten in der Schlussphase jeweils eine Zeitstrafe.

SV Alsenborn - FC Rodalben 3:0. Der Top-Torjäger der Liga, Jan-Patrick Weber, bestätigte seine seit Wochen herausragende Form und netzte gegen den FC Rodalben doppelt (40., 80.). Dass die Gastgeber die Partie dominierten und dem FCR kaum eine Torchance gewährten, lag aber insbesondere auch an der sehr guten, disziplinierten Mannschaftsleistung. Auch die Einwechselspieler brachten entscheidende Impulse. Das 3:0 gelang Joel Riedl (82.).

VfR Kaiserslautern - SV Mackenbach 2:4. Im ersten Durchgang war das Tabellenschlusslicht überlegen und hatte ein klares Chancenplus, brachte den Ball aber nicht über die Torlinie. Dagegen präsentierten sich die Gäste enorm effektiv und verwerteten direkt ihre ersten beiden Gelegenheiten: Dave Bah (27.) und Yannik Brill (40.) bescherten dem SVM eine 2:0-Pausenführung. Nach Wiederanpfiff nutzte erneut Brill die dritte Gäste-Chance zum 3:0 (70.). Die Erbsenberger gaben nicht auf und verkürzten durch zwei Distanztore von Timon Cronauer (74.) und Domenik Fetzer (79.) auf 2:3. Es fehlte nicht viel zum Ausgleich, doch in der 90. Minute vergoldete Heiko Batista Meier einen SVM-Konter und besiegelte damit die diesmal so unglückliche Niederlage des VfR.

SV Battweiler - SV Nanz-Dietschweiler 1:4. Die Gäste kommen im Auswärtsspiel zu einem klaren und verdienten Sieg und bleiben punktgleich mit der SG Portuguesa Kaiserslautern-FCK III an der Tabellenspitze. Die Gästeführung von Yannick Mahl (19.) konnte Noah Hüther (39.) noch ausgleichen. Mahl brachte die Gäste kurz vorm Seitenwechsel abermals in Führung. Vor 150 Zuschauern fiel die Vorentscheidung zum 3:1 für den Mittabellenführer nach einer Stunde: Jonathan Groß traf ins Schwarze. Paul Göttel war 15 Minuten vor Spielende nochmals für den SVN erfolgreich.

SV Katzweiler - SV Palatia Contwig 6:2. Der abstiegsbedrohte SVK legte gut los und sorgte durch die Tore von Felix Assel (13.), Marcel Meinen (20.) und Dan Boakye (27.) früh für klare Verhältnisse. Philipp Koch brachte mit dem 3:1-Treffer (44.) wieder etwas Spannung in die Partie, doch mit dem Doppelschlag von Carlos Borger (63.) und Philipp Bußer (65.) war die Begegnung entschieden. Mesout Moutous gelang das 2:5 (88.), ehe Finn Zimdahl das halbe Dutzend für den SVK vollmachte (89.). Durch den überzeugenden Erfolg hat der SVK den Ligaverbleib nun in der eigenen Hand.

VfB Waldmohr - SG Eppenbrunn 2:4. Zesan Abbas brachte den VfB per Kopfball in Führung, doch danach kamen die spielerisch stärkeren Gäste besser ins Spiel und glichen durch Andre Roman bis zum Wechsel aus. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste das Spiel und kamen durch Marco Schaf (2) und Sebastian Mayer der einen Freistoß direkt verwandelte zum 1:4. VfB-Spielertrainer Jens Kirchen verkürzte mit seinem Treffer in der Schlussphase noch auf 2:4.