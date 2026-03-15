Alles deutet auf eine Rückkehr von Bezirksligist SV Nanz-Dietschweiler in die Landesliga hin. Auch, weil die SG Rockenhausen sich das Spielen offenbar selber schwer macht.

FC Rodalben - SG Eppenbrunn 3:2. Die SG Eppenbrunn verliert im Titelrennen wichtige Punkte. Trotz 1:0-Pausenführung musste sich der Tabellenvierte vor 200 Zuschauern am Ende geschlagen geben. Kevin Dauenhauer hatte nach einer halben Stunde in Unterzahl die Führung besorgt, als sein Teamkamerad Maximilian Mayer eine Zeitstrafe abbrummte. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel entschärfte SGE-Torwart Noah Jochum einen Foulelfmeter von Christoph Weller. Trotzdem gewann der FCR zunehmend die Oberhand. Der überragende Elias Hakim schaffte den verdienten Ausgleich (60.) und lieferte danach zweimal die Vorarbeit zu den Treffern von Lachunou Moumi (66.) und Raven Stoppel (69.). Kurz vorm Abpfiff verkürzte Spielertrainer Christian Zarbel noch auf 2:3.

SV Nanz-Dietschweiler - FV Ramstein 3:1. Die Gäste trafen mit der ersten Torannäherung durch Julius Kerbel nach einem Freistoß – 0:1 in der 9. Minute. Der SVN erhöhte umgehend den Druck und erspielte sich gute Möglichkeiten. Folgerichtig traf Niklas Wenz zum 1:1 (31.). Nach gekonnter Vorarbeit von Yannick Mahl erzielte Toni Klingel (37.) die 2:1-Pausenführung. Nach Wiederanspiel erhöhten die Gäste den Offensivdruck, der SVN aber verteidigte gekonnt, und Keeper Nicklas Müller hielte seinen Kasten sauber. Einen Konterangriff schloss Trainer Fabian Lauder (53.) mit dem 3:1 ab. In der 73. Minute vergab Marvin Schneider (FVR) eine gute Möglichkeit, auf der Gegenseite blieb ein vielversprechender Konter ohne zählbaren Erfolg. Letztlich fuhr der SVN einen verdienten Derbysieg ein. Das Team investierte mehr und zeigte den größeren Siegeswillen.

SV Contwig - SG Rockenhausen/ Dörnbach/Gundersweiler 4:2. Der favorisierte Tabellenführer schwächte sich mit Zeitstrafe und zwei Platzverweisen selbst. Platzverweise gab es für Alexander Schneider (22.) und Enes Ülkü (88.), die Zeitstrafe für Danny Schulz (19.). In Überzahl erspielten die Contwiger vor 100 Zuschauern ein Chancenplus. Die numerisch unterlegenen Gäste agierten mit langen Bällen. Die 1:0-Führung von Paul Sieber (18.) konnte direkt nach Seitenwechsel Silas Rauch (47.) ausbauen. Nach dem Anschlusstor von Fabian Schmitt (51.) erhöhte Lukas Redinger nach einer Stunde. Die Gäste verkürzten noch mal mit dem Tor von Luke Dunne per Foulelfmeter (67.). Nach dem 4:2 von Kevin Schmidt (86.) stand der neunte Heimsieg für die Contwiger Elf, für den Tabellenführer war es die vierte Auswärtsniederlage.

SV Battweiler - SV Alsenborn 2:1. Bereits nach einer Viertelstunde gelang Alsenborn die Führung durch Xavion White. Die Gäste waren bis zum Seitenwechsel klar besser und hatten Chancen, auf 2:0 zu erhöhen. Heimtorwart Jonas Weisenstein ließ aber keine weiteren Treffer mehr zu. Mit Beginn der zweiten Spielhälfte kam der SVB besser zurecht und erkämpfte sich einen Arbeitssieg. Ruben Huber (66.) und Andre Homberg (79.) drehten die Partie mit ihren Toren.

SV Mackenbach - VfB Reichenbach 1:4. Die Gäste fanden im Lokalderby besser ins Spiel und führten durch Marvin Höbel (2.) und Yannick Brehmer (12.) schnell mit 2:0. Höbel erhöhte nach 30 Minuten auf 3:0, ehe Heiko Batista Meier (45.) das 1:3 gelang. Doch schon im Gegenzug und damit noch vorm Pausenpfiff traf Gunar Pfister zum 4:1 für seine Farben – es sollte bis zum Schluss bei diesen fünf Treffern bleiben. Nach dem Wechsel hatten beide Kontrahenten noch einige gute Gelegenheiten, Zählbares aber blieb aus.

VfR Kaiserslautern - TSG Wolfstein-Roßbach 0:6. Die ambitionierten Rowos sorgten beim Tabellenletzten bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. TSG-Torjäger Johannes Schell gelangen bis zur 32. Minute vier Treffer (12., 14., 19., 32.). Danach war die Partie entschieden. Felix Meyer (56.) und Alya Diallo (78.) machten das halbe Dutzend voll.

FV Kindsbach - VfB Waldmohr 3:0. Der FV Kindsbach sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Gegen den VfB Waldmohr, der den Klassenerhalt ebenfalls noch nicht gesichert hat, erzielte Alexander Walz das 1:0 (61.). Der dritte Treffer gelang Maximilian Brenner (84.). Der Torschütze des 2:0 und weitere Informationen zum Verlauf der Partie waren vor Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen.

SV Katzweiler - TSG Kaiserslautern 2:0. Im Kellerduell war der SV Katzweiler von Beginn an überlegen. Die Gastgeber hatten direkt zwei Riesenchancen, die sie aber nicht verwerten konnten. Es dauerte bis zur 28. Minute, ehe Marcel Meinen der verdiente Führungstreffer gelang. Die Buchenlocher schwächten sich dann aber selbst, als einer ihrer Akteure eine klare Chance mit absichtlichem Handspiel verhinderte und dafür die Rote Karte quittierte (40.). Die TSG hatte Etwas überraschend trotz Unterzahl in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts eine bessere Phase, doch mit dem Freistoßtor von Meinen (68.) war das Spiel entschieden. Der kämpferisch stärkere SVK kreierte insgesamt die besseren Torchancen und gewann daher verdient.