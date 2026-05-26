Was für ein Finale: Am letzten Spieltag rutschte die TSG Kaiserslautern auf einen Abstiegsplatz. Dagegen geht das Titelrennen in die Verlängerung.

Die punktgleichen Portuguesa Kaiserslautern und SV Nanz-Dietschweiler haben beide 72 Punkte und werden auf einem neutralen Platz die Meisterschaft ausspielen. Das Entscheidungsspiel steigt am Mittwoch, 19 Uhr, auf dem Kunstrasen in Reichenbach-Steegen.

VfB Waldmohr - VfB Reichenbach 3:1. Von Beginn an sah man eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. Elias Bach gelang (3.) gelang die Führung, die Yannick Brehmer ausglich (23.). Erik Bernhard sorgte mit einem fulminanten Schuss aus 35 Metern (25.) für das 2:1. Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber etwas Glück, da die Gäste mit zwei aussichtsreichen Möglichkeiten scheiterten. Erst ein Konter brachte die endgültige Entscheidung. Daniel Koslow vollendete einen Konter zum 3:1 (90.+2).

TSG Wolfstein-Roßbach - FV Ramstein 2:0. Bis zur Halbzeit war die Partie ausgeglichen, obwohl die Gäste nach einem Platzverweis (35.) in Unterzahl spielen mussten. Erst nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Es dauerte aber bis zur 56. Minute, ehe Johannes Schell das längst fällige 1:0 erzielte. Dean Scheidt räumte mit dem 2:0 alle Restzweifel aus (90.).

SV Battweiler - SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler 1:3. Trotz der vierten Heimniederlage in der Rückrunde ist den Gastgebern ein Erfolg nicht zu nehmen: Mit insgesamt 53 Punkten und dem geteilten Rang fünf steht für den SVB die beste Platzierung seit acht Jahren. Fabian Schmitt (14., 43.) stellte schon in Hälfte eins zum Auswärtserfolg die Weichen für den Tabellendritten. Eine weitere Möglichkeit wurde sechs Minuten vor Spielende von Sebastian Walther zur Vorentscheidung genutzt. Mit einer der insgesamt wenigen Chancen traf Manuel May kurz vor dem Spielende zum 1:3.

SV Katzweiler - SV Mackenbach 2:1. Gesichert ist noch nichts, doch der SVK hat einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Dank des Erfolgs gegen Mackenbach sicherten sich die Katzweilerer ein Entscheidungsspiel um den direkten Klassenerhalt gegen den punktgleichen VfB Waldmohr. Im Duell mit dem engagiert auftretenden SVM waren die Gastgeber zwar das bessere Team, wurden in der 44. Minute aber kalt erwischt: Yannik Brill vergoldete einen Konter für den SVM (44.). Ein von Mike Schneider verwandelter Foulelfmeter brachte den Ausgleich (69.). Wegen einer Notbremse quittierte wenig später ein Spieler der Heimelf die Rote Karte. Trotz der Unterzahl gelang Sabri Abichou in der 83. Minute das 2:1. Mit dem Abpfiff bewahrte SVK-Torwart Edgard Bader sein Team mit einer sensationellen Parade vor dem 2:2. Vor der Partie wurde Horst Schulz, der langjährige Spielleiter des SV Katzweiler nach 14 Jahren verabschiedet. In dieser Zeit war Schulz auch für die Sportredaktion der RHEINPFALZ stets ein äußerst zuverlässiger Ansprechpartner.

SV Alsenborn - SG Eppenbrunn 2:2. Nach einem 0:2-Rückstand sicherte sich der SVA noch einen entscheidenden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Das Unentschieden bedeutete für die Gastgeber den direkten Ligaverbleib. Ein Doppelschlag von Michael Wiktorski (44.) und Kevin Dauenhauer (45.) bescherte den Gästen eine 2:0-Führung. Jan-Patrick Weber gelang noch vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer. In der 67. Minute egalisierte Lenny Riedl den Rückstand (67.).

TSG Kaiserslautern - SG Portuguesa Kaiserslautern 1:2. Die TSG stemmte sich gegen den Tabellenersten und war sogar die bessere Mannschaft, doch zwei Unaufmerksamkeiten in der Defensive bedeuteten am Ende den Abstieg für die Buchenlocher. Auf dem Kunstrasen dosierten beide Mannschaften bei sommerlichen Temperaturen ihre Kräfte. Die Gastgeber waren dennoch gut im Spiel und hatten mehr Ballbesitz, gerieten nach individuellen Fehlern aber mit 0:2 in Rückstand. Ricky Pinheiro schnürte einen Doppelpack für den Primus (29., 31.). Nach Wiederanpfiff hatten die Buchenlocher mehr Körner übrig und verdienten sich den Anschlusstreffer von Til Gilles (51.). In der Schlussphase entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch SG-Keeper Artur Santos rettete sein Team mit starken Paraden. Die Roten Teufel beendeten die Saison damit zwar auf Platz eins, müssen gegen den punktgleichen SV Nanz-Dietschweiler aber noch ein Entscheidungsspiel um den direkten Aufstieg bestreiten.

VfR Kaiserslautern - FC Rodalben 1:4. Trotz vielen engagierten Auftritten hat der VfR die Saison als Tabellenletzter ohne Sieg beendet. Nur drei Unentschieden sprangen für die Erbsenberger in dieser Spielzeit heraus. Gegen Rodalben befand sich der VfR nach einem Doppelpack von Quincy Henderson (8., 36.) mit 0:2 im Rückstand, ehe Tim Weißenborn das 1:2 gelang (56.). Die Tore von Christoph Weller (63.) und erneut Henderson (85.) brachten die Entscheidung.

FV Kindsbach - SV Nanz-Dietschweiler 1:4. Der SV Nanz-Dietschweiler hat gegen Kindsbach, dessen Abstieg bereits feststand, die Teilnahme am Entscheidungsspiel um den direkten Aufstieg gegen die SG Portuguesa gesichert. Max Niermann (28.) und Yannick Mahl (39.) erzielten 2:0-Führung der Gäste. Der 1:2-Treffer von Patrick Winter brachte wieder Spannung in die Partie (44.). Erneut Mahl (76.) und Max Malinowski (90.) entschieden die Begegnung mit ihren Toren.

TORJÄGER: Jan-Patrick Weber (29/SV Alsenborn), Ricky Pinheiro (28/SG Portuguesa Kaiserslautern), Johannes Schell (27/TSG Wolfstein-Roßbach), Fabian Schmitt (27/SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler).

