Die TSG Kaiserslautern sorgt mit einem Sieg gegen den Tabellenführer für eine Überraschung. Weil die SG Rockenhausen gewann, sind Nanz-Dietschweiler und die SG punktgleich.

VfB Waldmohr - SV Mackenbach 3:3. Von Beginn an waren die Einheimischen spielbestimmend, ließen jedoch einige gute Möglichkeiten ungenutzt. Direkt nach Wiederanspiel war Abbas Zeshan mit zwei Treffern erfolgreich. Doch die Gäste steckten nicht auf. Ein Doppelschlag durch Heiko Batista-Meier (80.) und Yannick Brill (82.) bedeutete das 2:2. Als Patrick Buch das 3:2 erzielte (88.), schien alles gelaufen. Doch nochmals Yannick Brill (90+1) glich aus.

SV Battweiler - FV Kindsbach 3:0. Der Gastgeber tat sich schwer und kam trotz der 1:0-Führung von Pablo Geßner (14.) nicht richtig ins Spiel. In den zweiten 45 Minuten hatten die Gäste aus Kindsbach nach einer Flanke die Riesenchance, zum 1:1 auszugleichen. Mit dem zweiten Geßner-Treffer (85.) wurde das Spiel beim Gastgeber druckvoller, sodass Ruben Huber (87.) kurz danach den neunten Heimsieg der Saison sicherte.

VfB Reichenbach - SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler 3:2. Mit ihrer ersten Torannäherung ging der Tabellendritte durch Jochen Gress in Führung (21.). Vier Minuten später verschoss Yannick Brehmer einen Strafstoß. Den Ausgleich markierte Niclas Leist (39.). Es dauerte nur zwei Minuten, als die SG durch Patrick Traub erneut in Führung ging. In der zweiten Halbzeit übernahm der VfB immer mehr das Kommando. Nach einigen vergebenen Chancen köpfte Niclas Leist nach Maßflanke von Dennios Makein zum 2:2 ein. Die Gästeabwehr schwamm . Dies nutzten die Einheimischen in der 69. Minute aus – wieder traf Niclas Leist.

SG Portuguesa Kaiserslautern - FC Rodalben 2:2. Die favorisierte SG konnte die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen und trennte sich vom FCR mit einem 2:2-Remis. Dieses war gerecht, denn Rodalben hielt gegen den Aufstiegsaspiranten gut dagegen. Auch die Torchancen waren ausgeglichen verteilt. Die Lauterer erwischten keinen guten Tag und erreichten daher nicht ihr gewohntes fußballerisches Niveau. Nach dem 0:1-Treffer von Max Eichenlaub (27.) drehten Niklas Stahlschmitt (35.) und Ergert Azizi (57.) die Partie. Für das 2:2 sorgte Quincy Henderson (72.).

VfR Kaiserslautern - SV Palatia Contwig 2:6. Während der VfR die Anfangsphase verschlief, verwertete Contwig seine ersten drei Chancen. Tim Gampfer (3., 9.) und Tim Tropper (8.) brachten die spielerisch besseren Gäste innerhalb von neun Minuten mit 3:0 in Front. Danach fand der VfR in die Partie und kreierte mehrere Chancen, die aber keinen Erfolg brachten. Der Gast blieb effektiv und erhöhte durch die Tore von Niklas Lohr (40.) und Tim Hüther (49.). Niklas Lohr machte das halbe Dutzend voll (73.). Der VfR gab nicht auf, gestaltete die zweite Hälfte ausgeglichen und verdiente sich die Treffer von Tim Weißenborn (52.,77.).

SV Alsenborn - SV Katzweiler 3:2. In einem spannenden, hitzigen Kellerduell konnte sich der SVA dank einer tollen Mannschaftsleistung verdient gegen den direkten Konkurrenten durchsetzen. Nach dem strittigen 0:1-Treffer von Carlos Borger (7.) – die Gastgeber hatten zuvor ein Foul gesehen – fand Ruben Schwind in der 35. Minute die passende Antwort. Wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Durchgangs gelang Mike Schneider infolge eines Platzfehlers überraschend das erneute Führungstor für die Gäste (46.). Die Alsenborner ließen sich aber nicht beirren und drehten die Partie danach. Entscheidenden Anteil daran hatten die drei Riedl-Brüder – die Söhne des ehemaligen FCK-Profis Thomas Riedl. Der erst 18-jährige Joel Riedl feierte gegen den SVK sein Debüt und egalisierte den Rückstand mit einem Kopfballtor (64.). Das 3:2 von Jan-Patrick Weber (77.) wurde durch das formidable Zusammenspiel von Lenny Riedl und Julien Riedl vorbereitet. In der 77. Minute quittierte ein Spieler der Gäste die Rote Karte.

TSG Kaiserslautern - SV Nanz-Dietschweiler 3:1. Die Überraschung des Spieltags: Die abstiegsbedrohte TSG Kaiserslautern ärgert den Primus und feiert wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Ergebnis war aber keineswegs glücklich: Die Gastgeber waren die klar bessere Mannschaft und ließen den vermeintlichen Favoriten nur selten zur Entfaltung kommen. Bereits in der 5. Minute gelang Luis Perez per Distanzschuss das 1:0. Die TSG blieb gut im Spiel und verdiente sich den 2:0-Treffer von Samuel Matzelle (30.). Außer einem Lattentreffer entwickelten die Gäste kaum Torgefahr. Dennoch gelang Yannick Mahl mit dem Pausenpfiff infolge eines individuellen Fehlers der Anschlusstreffer (45.). Wenige Minuten nach Wiederanpfiff vergoldete Leo Kunz einen Konter für die TSG und erhöhte auf 3:1 (48.).