Während die beiden Verfolger sich um Punkte streiten, jubelt Tabellenführer SV Nanz-Dietschweiler über den Derbysieg gegen Waldmohr: Aber: Die SG Portuguesa lauert.

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler - SG Portuguesa 0:4. Das mit Spannung erwartete Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenzweiten war lange ausgeglichen und bot bis zur Schlussphase nur wenige Torchancen. Nachdem Ergert Azizi bereits nach wenigen Minuten das 1:0 für die Lauterer erzielt hatte (3.), fehlten bei beiden Mannschaften die Ideen in der Offensive. In der 25. Minute bot sich den Gastgebern die große Ausgleichschance, doch Luke Dunne vergab einen Elfmeter. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Rockenhausen das Risiko, wodurch sich für die Roten Teufel in der Offensive mehr Räume ergaben. Diese nutzten die Lauterer konsequent: Danny Monteirinho (74.), Janik Abreu (79.) und Francisco Victorino (90.) entschieden die Partie für die Gäste, die den zweiten Tabellenplatz damit vorerst gefestigt haben.

SV Nanz-Dietschweiler - VfB Waldmohr 3:1. Der SVN übernahm sofort die Initiative und nach Vorarbeit von Fabian Lauder erzielte Jonas Fehrentz (6.) die Führung. Nach einem zu kurzen Rückpass markierten die Gäste durch Dennis Ecker (34.) den Ausgleich. Im Anschluss an einen Eckball gelang Jonathan Groß die 2:1-Pausenführung. Mit Wiederanpfiff spielten die Gastgeber weiter nach vorn und nach einem Querpass von Fabian Lauder vollendete Ronnie Straßer (49.) zum 3:1. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, doch am Ende siegte die Heimelf hochverdient und kann sich weiter an der Tabellenspitze positionieren.

SG Eppenbrunn - VfB Reichenbach 2:4. Wieder verhinderte der beste Akteur beim dauer-ersatzgeschwächten Gastgeber Torwart Noah Jochum eine höhere Niederlage. Mit der fünften Niederlage im neuen Jahr sind die Aufstiegshoffnungen bei der SGE schon länger beerdigt. Das drittstärkste Auswärtsteam lag schon im ersten Abschnitt nach Toren von Niclas Leist (10., 40.) und Jacob Weißenauer (17.) deutlich in Führung. Kevin Dauenhauer gelang 20 Minuten vor Spielende zwar der Anschlusstreffer, allerdings sorgte Dennis Makein (80.) mit seinem Tor zum 4:1 für die Vorentscheidung der Gäste. Minuten vor dem Abpfiff sorgte Tarek Rabahi für den Endstand zum 2:4.

SV Katzweiler - SV Battweiler 2:3. Der abstiegsbedrohte SVK begegnete den ambitionierten Gästen auf Augenhöhe, musste aber eine äußerst bittere Pleite hinnehmen. Es war insgesamt eine ausgeglichene Partie. Nach dem 0:1-Treffer von Pablo Geßner (15.) glich Marcel Meinen per direktem Freistoß aus (38.). Eine gute Phase der Platzherren wurde von einem fragwürdigen Elfmeter für Battweiler unterbrochen, den Manuel May verwandelte (67.). Nachdem Meinen erneut egalisiert hatte (84.), freuten sich die Gastgeber bereits über das vermeintliche 3:2, doch der Unparteiische entschied auf Abseits. Mit der letzten Aktion des Spiels setzte Janne Zimmer den Lucky Punch für Battweiler.

FV Kindsbach - VfR Kaiserslautern 4:1. Der FV Kindsbach wahrte im Duell gegen das Schlusslicht der Liga die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Christian Brill die Erbsenberger in Führung (52.). Dies schockte die Gastgeber aber nicht, Alexander Walz egalisierte wenig später (58.). Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe Maximilian Brenner (81.) und Walz per Doppelpack (85., 89.) dem FVK den Heimerfolg sicherten.

SV Mackenbach - TSG Wolfstein-Roßbach 0:4. Die von Anfang an effektiver agierenden Gäste nutzten ihre Chancen weidlich aus. Zur Pause lagen die „Rowos“ durch Yannick Metzger und Johannes Schell mit 2:0 vorn. Nach Wiederanspiel vergaben die Gastgeber einige gute Gelegenheiten. Treffsicherer waren auf der Gegenseite Jerrit Braun (61.) und Aaron Schady (66.), die den etwas zu hoch ausgefallenen Gästesieg unter Dach und Fach brachten.

SV Palatia Contwig - FV Ramstein 1:1. Nach der Gästeführung von Stefan Bosle (21.) hatte die Contwiger Elf drei bis vier gute Chancen, kam allerdings immer einen Schritt zu spät. Vor 100 Zuschauern rannte die Heimelf im zweiten Abschnitt förmlich an. Bis in die Schlussminuten führten dennoch die Gäste, die vom Gastgeber in der Abwehr förmlich eingeschnürt wurden. Heimtorwart Kimi Becker verließ in der Nachspielzeit sein Tor und kam mit der letzten Aktion zum Flanken im gegnerischen 16-er. Luca Wick traf nach dem Flankenball zum 1:1 , und somit wurde die Aufholjagd mit einer Punkteteilung belohnt.

FC Rodalben - TSG Kaiserslautern 2:1. In einem ziemlich zerfahrenen Spiel waren die Tore zugleich die Höhepunkte. Trotz einer 2:0-Pausenführung nach Treffern von Lachunou Moumi (3.) und Quincy Henderson (45.) brachte es beim FCR keine Sicherheit. Nach der Pause blieben fußballerische Akzente vor den 100 Zuschauern weitestgehend aus. Die Gäste kamen 20 Minuten vor Spielende mit dem Tor von Robin Schmidt zum Anschlusstreffer. Weitere Leckerbissen gab es nicht mehr.