Mit ihren beiden Hoffnungen im Europapokal mus sich die Fußball-Bundesliga nicht kleiner als nötig machen. Warum da ein Ausfall verschmerzbar war.

Ein Ratespiel am frühen Morgen, mit der Bitte um eine spontane Antwort – Internet-Suchmaschinen also gern ignorieren. Wer ist amtierender Titelträger der Conference League? Wenn jetzt nicht sofort der Groschen fällt, hier eine kleine Hilfestellung Marke „Wer wird Millionär“: a) Betis Sevilla, b) Djurgårdens IF, c) FC Chelsea, d) AC Florenz.

Lösen wir es auf, es ist der FC Chelsea. Ja, ein klangvoller Name, zudem amtierender Klub-Weltmeister, für wie bedeutend man diesen Titel auch immer einschätzen mag. Aber mal ehrlich: vom ganz großen internationalen Ruhm, der sich ja vor allem durch die Champions League definiert, ein gutes Stück weg. Was auch für die anderen drei genannten Teams gilt, die allesamt vor einem Jahr im Halbfinale standen. Und Chelseas Vorgänger war Olympiakos Piräus. Böse Zungen würden sagen: Damit ein Klub aus Griechenland heutzutage einen Europapokal gewinnt, muss man erstmal ein möglichst niederschwelliges Format schaffen. Voilà, damit ist das Imageproblem der Conference League auf den Punkt gebracht.

Wettbewerbsnachteilen zum Trotz

Insofern ist es für die Fußball-Bundesliga absolut verschmerzbar, dass es wegen des Mainzer Versagens in Straßburg mit drei Teams in den drei Halbfinals der drei Europapokale doch nicht geklappt hat. Unsere Eliteliga muss sich nicht kleiner machen (oder gemacht werden), als nötig. Ja, es gibt Wettbewerbsnachteile, gerade gegenüber der investorengesteuerten Premier League in England.

Der vorerst letzte deutsche Europacupsieger: Eintracht Frankfurt 2022. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Aber die beiden Hoffnungsträger der Bundesliga auf den ersten Europapokaltitel für Deutschland seit Eintracht Frankfurt 2022 bestachen in dieser Saison mit Mentalität (SC Freiburg) und zusätzlich Weltklasse (Bayern München).

In dieser Woche können beide in ihren Wettbewerben in den Hinspielen den Grundstein für einen heißen Final-Mai in Budapest (Champions League) und Istanbul (Europa League) legen. Und ganz nebenbei den deutschen Fußball mit Rückenwind auf die Reise zur WM in Nordamerika schicken.