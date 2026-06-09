Johan Eliasch ist die wohl umstrittenste Figur im internationalen Skisport. Nun plant der Funktionär seine Wiederwahl - eine Konkurrentin scheidet aus.

Belgrad (dpa) - Im Kampf um die Macht beim Ski-Weltverband Fis hat die Britin Victoria Gosling einem Medienbericht zufolge ihre Kandidatur für die Präsidentschaft zurückgezogen. Am Donnerstag treten beim Fis-Kongress in Belgrad daher nur noch der umstrittene Amtsinhaber Johan Eliasch und Alexander Ospelt an, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet. Gosling kandidiere nun für das FIS-Council.

Der schwedisch-britische Funktionär Eliasch tritt weder für Schweden noch für Großbritannien zur Wiederwahl an - sondern für Georgien, nachdem ihn seine Heimatverbände nicht nominiert hatten. Viele Stars der Ski-Szene sowie die großen Verbände folgen dem Präsidenten nicht mehr. Das gilt auch für den Deutschen Skiverband (DSV), der sich offen gegen Eliasch stellt und dessen Wiederwahl verhindern will.