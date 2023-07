Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart hat einem Bericht der britischen «Daily Mail» zufolge vor fünf Wochen einen leichten Schlaganfall erlitten.

Silverstone (dpa) - Der 84 Jahre alte Schotte war Gast bei der Hochzeit von Jordaniens Thronfolger Hussein bin Abdullah II. und Rajwa Al Saif. In der Nacht vorher sei er mit einem komischen Gefühl aufgewacht, erzählte Stewart der Zeitung. Er sei dann umgefallen.

«Ich war eine ziemlich lange Zeit bewusstlos», berichtete Stewart. Er müsse es dann irgendwie geschafft haben, seinen Sohn zu alarmieren, der mit dessen Frau im gleichen Hotel, aber auf einer anderen Etage sein Zimmer gehabt hatte. Weder daran, noch an die Fahrt mit dem Krankenwagen in ein Hotel in Jordanien könne er sich aber bis heute erinnern.

Er bekomme derzeit viel Physiotherapie und könne auch fast schon wieder perfekt gehen, nachdem das zunächst Probleme bereitet hatte, berichtete Stewart und kündigte einen Zwei-Tages-Besuch beim Grand Prix in Silverstone an.