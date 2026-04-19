Remco Evenepoel siegt nach spannendem Sprint beim Amstel Gold Race und zeigt sich für das kommende Duell mit Tadej Pogacar in Lüttich in Topform.

Valkenburg (dpa) - Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat einen perfekten Start in die Ardennen-Woche hingelegt und zum ersten Mal das Amstel Gold Race gewonnen. In Abwesenheit von Rad-Superstar Tadej Pogacar siegte der Belgier vom deutschen Red-Bull-Team nach 257,2 Kilometern von Maastricht nach Valkenburg im Sprint gegen Vorjahressieger Mattias Skjelmose aus Dänemark. Dritter wurde der Franzose Benoit Cosnefroy. Die deutschen Radprofis spielten keine Rolle.

Beim Ritt über 33 giftige Anstiege fiel die Entscheidung erst im direkten Duell. Dieses Mal ließ sich Evenepoel aber nicht wie im Vorjahr von Skjelmose düpieren. Der Däne hatte 2025 überraschend im Zielsprint gegen den Zeitfahr-Weltmeister sowie Pogacar triumphiert.

«Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Ich liebe das Rennen mit den vielen kleinen steilen Anstiegen. Mein Sprint war besser als im letzten Jahr. Ich bin sehr stolz und glücklich», sagte Evenepoel und fügte hinzu: «Das ist der schönste Sieg in dieser Saison. Das Rennen steht knapp unter den Monumenten.»

Duell mit Pogacar in Lüttich

Damit zeigte sich Evenepoel bestens gerüstet für das nächste Duell mit Pogacar am kommenden Sonntag beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. In den vergangenen fünf Jahren hatten die beiden Topstars das Rennen dominiert. Zweimal gewann Evenepoel (2022, 2023), dreimal Pogacar (2021, 2024, 2025). Zuvor wird Evenepoel wahrscheinlich noch beim Flèche Wallonne starten, Pogacar verzichtet auf den Halbklassiker.

Lange Zeit war der Italiener Marco Frigo an der Spitze gefahren - erst in einer Ausreißergruppe, dann alleine. 36 Kilometer vor dem Ziel wurde er von den Favoriten eingeholt und kurz darauf abgehängt. Überschattet wurde das Rennen von einigen Stürzen. Davon betroffen waren unter anderem der zweimalige Paris-Nizza-Sieger Matteo Jorgenson aus den USA und der Tour-Siebte Kevin Vauquelin aus Frankreich.