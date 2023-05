Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag ging es auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Pirmasens-Winzeln in einem S**-Springen mit Siegerrunde um den Großen Preis von Pirmasens.

Nachdem das Barrierenspringen am Samstagabend bereits viele Zuschauer angezogen hatte, folgte am Sonntagnachmittag in Winzeln der Höhepunkt des Turnierwochenendes: der Große Preis von Pirmasens.