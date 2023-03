Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die FCK-Traditionsmannschaft kickt wieder: Im ersten Auftritt nach knapp zweijähriger coronabedingter Pause bestreiten die Altstars um Teammanager Hardy Höfli (82) an diesem Freitag um 19 Uhr ein Benefizspiel in Rockenhausen zu Gunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz. Gegner ist der FCK-Fanclub „Die Prinzengarde“, der 25-jähriges Bestehen feiert.

Herr Höfli, lange war es auch rund um die FCK-Traditionsmannschaft ruhig. Jetzt dürfen sie endlich wieder ran.

Ja. Es ist auch für uns ein großartiger Anlass