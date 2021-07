Zweitligist Eulen Ludwigshafen wird sein erstes Testspiel in der Vorbereitung gegen Drittligist Krefeld am Samstag, 31. Juli (15.30 Uhr), in der Günter-Braun-Halle als Benefizspiel für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe austragen. Maximal zugelassen sind 215 Zuschauer. Karten können für 10 Euro vor Ort erworben werden.

Die Eulen beteiligen sich damit auch an der Hilfsaktion der Handball-Bundesliga und Zweiten Liga, die in Kooperation mit „Aktion Deutschland Hilft“ zur Unterstützung aufruft. „Unweit von uns entfernt gibt es Menschen, die durch die Hochwasser-Katastrophe vor dem Nichts stehen. Natürlich ist es dann als Repräsentanten von Rheinland-Pfalz unsere Aufgabe, von Herzen zu helfen und unseren Beitrag zu leisten. Dass die Handball-Familie sich nun zusammengeschlossen hat und gemeinschaftlich hilft, ist für mich ein tolles Signal unserer Sportart und spiegelt den Teamgedanken auch in Notsituationen wieder“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. „Ich finde es gut, dass wir uns engagieren, auch wenn es nur eine kleine Hilfe sein kann. Es ist aber wichtig, dass der Sport, dass wir als Mannschaftssport, Zeichen setzen“, betont der neue Eulen-Trainer Ceven Klatt.

Zur Aktion Deutschland hilft geht es hier.