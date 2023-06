Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Benedikt Doll gewann das letzte Rennen vor Olympia in Antholz. Frohen Mutes flog er also nach Peking, auch wenn er die Bedingungen vor Ort, die Strecke und das Olympische Dorf, nicht kennt. Mit dem Austragungsland China hadert er allerdings.

Herr Doll, normalerweise gibt es vor Olympischen Spielen am jeweiligen Austragungsort immer Generalproben. Die der Biathleten in Peking wurde im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Der olympische Kurs in Zhangjiakou ist für Sie also unbekanntes Land. Wie fühlt sich das an?

Joooh,