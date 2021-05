Es war kein Spiel für die Geschichtsbücher. Mit einer soliden Leistung bezwangen die Adler die Straubing Tigers mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Insgesamt schmeichelhaft, aber die Adler schossen ihre Tore jeweils zum richtigen Zeitpunkt. Ben Smith glänzte mit einem Hattrick.

Trainer Pavel Gross war zufrieden. „Wir wollten nach der Niederlage in Augsburg gleich zurück in die Spur kommen und wir haben endlich auch Powerplaytore geschossen“, resümierte er, auch wenn beim 3:1 von Marcus Eisenschmid (56.) die Strafe gegen Straubings Corey Tropp gerade zwei Sekunden abgelaufen war. Dafür waren die beiden ersten Treffer 17., 30.) durch Ben Smith lupenreine Überzahltore.

„Es war kein perfektes Spiel, weil man immer einige Fehler sieht, die man abstellen möchte, aber es war schön, weil es in den ersten paar Spielen bei mir offensiv nicht so gut gelaufen ist“, strahlte der Mann des Abends, der kurz vor Schluss mit seinem Treffer ins leere Tor den Sieg endgültig in trockene Tücher brachte.

Gross muss basteln

Nach dem Ausfall von Brendan Shinnimin, der den Adlern wegen seiner Knieverletzung im optimalen Fall sechs Wochen fehlen wird, hatte Gross an der Aufstellung gebastelt. Die Verteidiger Moritz Wirth und Björn Krupp liefen im vierten Sturm auf. Daran lag es aber nicht, dass der erste Durchgang überaus zerfahren war. Den Gastgebern fehlte die Präzision, um die kompakten Gäste auseinander zu ziehen und das Schiedsrichtergespann ließ mit seiner sehr kleinlichen Linie kaum Spielfluss aufkommen.

Davon profitierten eher die Gäste, die immer wieder gefährlich vor Dennis Endras auftauchten. Die beste Chance vergab Chasen Balisy, der den leeren Kasten verfehlte. Allerdings gingen die Adler mit einer Führung in die erste Pause. Matthias Plachta hatte Ben Smith am langen Eck gefunden und der US-Amerikaner ließ sich die Chance in Überzahl nicht entgehen (17.).

Rätselraten um Reul

Die Schlüsselszene der Partie spielte sich im zweiten Durchgang ab. Da hatte zunächst Andreas Eder den verdienten Ausgleich für die Gäste erzielt (25.), aber dann durften die Adler für eine Minute in doppelter Überzahl ran, was Smith zum 2:1 nutzte (30.). Im Schlussdrittel kontrollierten die Gastgeber über weite Strecken das Spiel. Straubing drückte nun zwar, aber wirklich gefährlich wurden sie aber nicht mehr. Als Wermutstropfen blieb der Ausfall Denis Reuls, der nach acht Minuten des Schlussdrittels nicht mehr auf das Eis zurückkehrte. „Ich weiß noch nicht, was mit ihm ist“, sagte Gross. Ein Einsatz am Dienstag im Derby bei den Schwenninger Wild Wings (19.30) steht damit in Frage.

So spielten sie

Adler Mannheim: Endras - Larkin, Katic; Reul, Akdag; Schira, Lehtivuori - Plachta, Smith, Wolf; Elias, Loibl, Eisenschmid; Krämmer, Bast, Klos; Wirth, Brune, Krupp

Straubing Tigers: Robson - Schopper, Daschner; Brandt, Kohl; Gormley, Acolatse; Klein - Laganiére, Balisy, Tropp; Mouillerat, Mulock, Ziegler; Schönberger, Eder, Baßler; Heard, Connolly, Latta

Tore: 1:0 Smith (Plachta, Lehtivuori) 16:40, 1:1 Eder (Schönberger) 24:06, 2:1 Smith (Plachta, Eisenschmid) 29:59, 3:1 Eisenschmid (Wolf, Katic) 55:07, 4:1 Smith (Larkin) 58:33 - Strafzeiten: 6 - 16 - Beste Spieler: Plachta, Smith, Lehtivuori - Eder, Gormley, Heard - Schiedsrichter: Hunnius (Berlin)/Schrader (Dorsten).