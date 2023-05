Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Tage nach dem olympischen 100-m-Finale am 24. September 1988 in Seoul erschütterte ein Skandal die Welt des Sports. Die Dopingprobe, die dem damals in der Weltrekordzeit von 9,79 Sekunden durchs Ziel gestürmten Ben Johnson aus Kanada entnommen worden war, erwies sich als positiv.

Gerade war der auf der Außenbahn gestartete Johnson mit hochgereckter Rechter und ausgestrecktem Zeigefinger angekommen, da brüllte ein kanadischer Journalist dem Schreiber dieser Zeilen ins Ohr