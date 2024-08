Über 550 Radsportler erwartet der RC Silber-Pils Bellheim zu seinem großen Radsportwochenende, einem Höhepunkt für die Szene in der Pfalz.

Am Sonntag gibt es ein Jubiläum, denn der große Silberpils-Preis über 200 Kilometer wird bereits zum 70. Mal ausgetragen. Dabei gehen um 14 Uhr 130 Fahrer von Continental-Teams und Elite-Amateuren auf eine 20 Kilometer lange Runde über Bellheim, Zeiskam und Westheim. Es ist das längste Amateurstraßenrennen Deutschlands und gilt beim Bund Deutscher Radfahrer als Monument.

Illustre Namen befinden sich in der Siegerliste: 2008 siegte Marcel Kittel, der es später auf 14 Etappensiege bei der Tour de France brachte. Bevor er seine Weltkarriere startete, gewann der Brite Mark Cavendish 2005 im Bierdorf. Später wurde er mehrmals Weltmeister und krönte sich in diesem Jahr mit seinem 35. Erfolg zum alleinigen Rekordhalter an Tour-de-France-Etappensiegen.

Huppertz als Mitfavorit

Mitfavorit am Sonntag ist Joshua Huppertz, der das Rennen schon 2017 und 2022 gewinnen konnte. Sein drittklassiges Continental-Team Lotto Kern–Haus PSD Bank steht mit 14 Fahrern in der Meldeliste und wird wohl den Ton angeben. Letztes Jahr gewann sein damaliger Teamkollege Leslie Lührs in einem Massensprint. Zu elft kommt das Team Storck–Metropol Cycling, welches in der gleichen Leistungsklasse angesiedelt ist. Das gastgebende Team Bellheimer Silberpils besitzt lediglich Außenseiterchancen.

Beim Dr. Gerhard-Hage-Renntag am Samstag stehen die Kriteriumsrennen an. Im Rennen der Continental-Teams und Elite-Amateure um 14.20 Uhr über 77 Kilometer mit über 60 Fahrern kommen die Spezialisten vom RSC Kempten mit sieben Fahrern, darunter Vorjahressieger Andreas Mayr und Moritz Augenstein, in den letzten Jahren mehrmals deutscher Meister bei Bahnrennen. Aus der Südpfalz sind die Bellheimer sowie das Roschbacher Team Möbel Ehrmann mit Joshua Asel, letztjährig Dritter, am Start.