Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die National Football League hat ihren Traum-Super-Bowl. Das liegt vor allem an einer Person. Die beiden Verlierer der Halbfinals hingegen hadern. Die einen mit einer Verletzung, die anderen mit den Schiedsrichtern.

Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs bestreiten am 12. Februar in Glendale/Arizona den Super Bowl. Die Eagles setzten sich mit 31:7 gegen die San Francisco 49ers durch, die Chiefs nahmen in einer Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales mit 23:20 Revanche an den Cincinnati Bengals.