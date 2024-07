Peter Miethe, Zeugwart des 1. FC Kaiserslautern, ist am Mittwochabend in Mals tödlich verunglückt. Der in der Mannschaft und im Verein so beliebte Mannschaftsbetreuer starb noch an der Unfallstelle. Der Schock im gesamten FCK-Tross sitzt tief. Das Trainingslager wurde abgebrochen. Die Vereinsführung hat eine Entscheidung gefällt, wie es weitergeht.

Peter Miethe war der Mann der kurzen Hosen. Egal, welches Wetter herrschte, Miethe stand in kurzen Hosen am Spielfeldrand und hielt die elektronische Tafel für die Auswechslungen beim Fußball-Zweitligisten