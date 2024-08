Bis zum 11. August finden die Olympischen Spiele in Paris statt. RHEINPFALZ-Redakteur Sven Wenzel ist vor Ort und berichtet über die Entscheidungen, liefert Hintergründe und erzählt von Begegnungen in der Stadt. Heute: Erinnerungen an Spiele vergangener Tage.

Durch Paris zu schlendern, auf dem Weg zum nächsten Wettkampf, ist immer auch eine kleine Zeitreise. Den Organisatoren der Spiele ist es gelungen, Vergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen.