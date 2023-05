Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zum Cheftrainer beförderte Jan-Moritz Lichte blickt seiner anspruchsvollen Aufgabe entschlossen entgegen. Rouven Schröder ist von ihm restlos überzeugt. Doch was sagt der Sportvorstand zu der Kritik an seiner eigenen Person?

Es gibt in diesen Tagen viel zu tun bei dem nicht nur sportlich in Schieflage geratenen Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Das offenbarte sich am Dienstagmittag allein schon dadurch, dass