Der BASF TC Ludwigshafen trotzt der Corona-Pandemie. Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept wurde die deutsche Jugendmeisterschaft im Tennis mit immerhin 192 Spielern ermöglicht. Ben Steinhäuser (36) aus Mannheim ist der Kopf hinter diesem Konzept. „Wir haben das gemeinsam entwickelt“, verrät der Textilhändler und blickt auf rund zwei Monate Vorplanung zurück.

Herr Steinhäuser, ist das Ihre erste deutsche Meisterschaft?

Nein meine dritte. Aber in diesem Jahr sind die Voraussetzungen natürlich ganz anders.