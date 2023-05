Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man will wieder mehr: In der flott-wechselhaften Vorsaison sprang für den damaligen Regionalliga-Absteiger nur Quotienten-Platz sieben raus – dennoch geht Wormatia Worms mit Optimismus in die erste Staffel-Saison der Oberliga. Der dynamischen Vorbereitung sei Dank, sie geriet sehr befriedigend mit einem Remis und sieben Siegen.

Worms. Vor allem der 4:1-Härtetest gegen Meister Schott Mainz erfreute, Sportchef Norbert Hess entfleuchte danach ein „Wir wollen hoch“. Coach Kristjan Glibo gab sich jüngst zurückhaltender: