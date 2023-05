Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein Wagnis: 184 Sportler aus 38 Ländern treten ab Mittwoch bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm an. Trotz der Pandemie ist das Starterfeld größer als sonst: Die WM ist zugleich Olympiaqualifikation. Doch schon vor Beginn des Wettbewerbs gab es große Sorgen nach einer PCR-Testreihe.

Die Athleten befinden sich in Stockholm, wie bei anderen großen Sportereignissen, in einer sogenannten Blase. Allerdings sind die meisten erst am Samstag angereist, werden seither zwar