Verspätet, aber würdig ehrte der ADAC Pfalz im Technikmuseums in Speyer seine Meister. Auffällig: Motorsportlerinnen und Motorsportler mit pfälzischer Lizenz sind in den einzelnen Sparten sowohl bundesweit als auch international erfolgreich.

Gerade in der deutschen Rallye-Meisterschaft, wo sich das Team Marijan Griebel/Alexander Rath (Hahnweiler/Trier) im Citroen C 3 R 5 den Titel holte. Die Vizemeisterschaft ging an Jan Enderle (Edenkoben).