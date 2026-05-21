Der Streckenplan der Deutschland-Tour 2026 ist veröffentlicht worden. Im Pfälzerwald werden Höhenmeter gesammelt.

Es könnte wieder ein Fest für Radsportfreunde werden. Zweimal müssen die Fahrer bei der Deutschland-Tour 2026 die Kalmit erklimmen. Das geht es aus dem nun veröffentlichten Streckenplan des größten deutschen Etappenrennens hervor.

Am Samstag, 22. August, ist das Fahrerfeld von Herxheim nach Bad Dürkheim unterwegs. Während der insgesamt dritten Etappe der Rundfahrt geht es vom Start in der Bonifatiusstraße an Landau vorbei, nach Edenkoben, von dort nach Maikammer und dann die bei Hobbyradlern beliebte Kalmit hinauf. Beim bislang letzten Pfalzstopp der D-Tour, 2024, veranstalteten Radsport-Begeisterte dort ein regelrechtes Volksfest.

Königsetappe im Pfälzerwald

In diesem Jahr passiert das Fahrerfeld sogar noch ein zweites Mal den Gipfel. Über die Totenkopfstraße geht es nach der ersten Überfahrt nämlich nach St. Martin hinab, ehe der zweite Anstieg auf der zuvor bereits befahrenen Strecke folgt. Über unter anderem Iggelbach, Weidenthal, Lambrecht und Wachenheim geht es anschließend in Richtung Etappenziel auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz. Laut Veranstalter gilt es auf der 169,7 Kilometer langen Königsetappe 3000 Höhenmeter zu bewältigen. Klar, die Fahrer sind lange im Pfälzerwald unterwegs.

Am Tag vor der Pfalz-Etappe kommt das Fahrerfeld in der Region an. Während der zweiten Etappe gilt es, die 196,8 Kilometer von Schwäbisch Hall nach Offenbach zu bewältigen. Wenn das Feld in der Südpfalz ankommt, stecken den Fahrern auch 2000 Höhenmeter in den Beinen. Es geht unter anderem durch St. Leon-Rot, Neulußheim, Philippsburg, ehe das Peloton bei Germersheim den Rhein überquert. Über Hördt, Bellheim und Bornheim rollt das Feld dann in Richtung Etappenziel.

Tour-Chef Wegmann ist Pfalz-Fan

2024 hatte die Deutschland-Tour ebenfalls in der Südpfalz Station gemacht. „Es ist eine wunderschöne Region“, hatte Tour-Chef Fabian Wegmann Ende März im Gespräch mit dieser Zeitung geschwärmt. Von Annweiler aus ging es über die Kalmit in Richtung Etappenziel in Saarbrücken. Dort kürte sich der frühere Weltmeister Mads Pedersen dann zum Gesamtsieger. 2025 ging dieser Titel an den Norweger Søren Waerenskjold.

Die diesjährige Auflage der Deutschland-Tour startet wie auch in den Vorjahren mit einem Prolog. Auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke führt der durch Bad Orb. Am 20. August geht es von dort nach Schwäbisch Hall. Wie bei der Pfalz-Etappe sind auf dem Abschnitt durch den Spessart 3000 Höhenmeter zu bewältigen. Das Finale umfasst 156,2 Kilometer, mit Start und Ziel in Heilbronn.