Nach dem Sieg der Eulen Ludwigshafen im Bundesliga-Abstiegsduell gegen den HSC 2000 Coburg treten die Eulen am Donnerstag bei den Füchsen Berlin an (19 Uhr). Im Hauptstadt-Team brodelt es. Die Berliner sind mit anderen Erwartungen in die Saison gegangen. Daraus will Ludwigshafen nun Profit schlagen.

Die Belohnung haben nur wenige ausgekostet. Ben Matschke, Trainer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, hatte seinen Spielern nach dem 22:19-Erfolg am Samstag gegen den HSC 2000 Coburg am Ostermontag