Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit vier Siegen aus vier Spielen grüßt der TuS Dansenberg in der Dritten Handball-Bundesliga Staffel F von der Tabellenspitze. Nach dem vorzeitigen Scheitern in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga im letzten Jahr gibt man sich bei den Schwarz-Weißen dennoch bescheiden. Als Etappenziel wurde ein Platz unter den ersten sechs Mannschaften ausgegeben.

In der laufenden Saison nehmen 82 Mannschaften am Spielbetrieb teil, die zwei Aufsteiger und 26 Absteiger ausspielen. Der Modus sieht ein zweistufiges System vor. Die Vorrunde wird in insgesamt sieben