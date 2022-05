Titelverteidiger Alba Berlin geht für Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic als Topfavorit in die an diesem Freitag beginnenden Playoffs der Basketball-Bundesliga.

Berlin (dpa) - „Der deutsche Meister ist immer Favorit. Sie haben etwas, was die anderen Clubs ihnen wegnehmen wollen, das sie aber nicht hergeben wollen“, sagte Pesic der Deutschen Presse-Agentur. „Aber auch wir sind heiß auf die Playoffs und wollen am Ende den Pokal in den Händen halten.“

Alba geht mit einer Serie von elf Siegen in Serie in die K.o.-Runde, in der die Berliner zum Auftakt auf Brose Bamberg treffen. Die Bayern bekommen es im Viertelfinale mit den Niners Chemnitz zu tun, gegen die sie in der laufenden Saison zweimal in der Bundesliga und einmal im Pokal verloren haben. „Sie machen seit Jahren einen herausragenden Job in Chemnitz“, lobte Pesic den Gegner. „Wir haben mit ihnen noch eine Rechnung offen, aber wir sollten vor allem auf uns schauen.“

Für BBL-Geschäftsführer Stefan Holz sind Alba und Bayern ebenfalls die Favoriten auf den Titel. „Über eine Fünferserie ist es schon ein Brett, gegen Berlin und München durchzukommen“, sagte Holz. „Diese beiden Teams sind völlig auf Augenhöhe, das ist absolut 50:50.“ In den weiteren Viertelfinal-Serien treffen die Telekom Baskets Bonn und die Hamburg Towers sowie die MHP Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm aufeinander.