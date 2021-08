Als die ärgsten Konkurrenten patzten, waren die Münchner da. Zwar nicht so selbstverständlich, wie es angesichts der eindeutigen Tabellenkonstellation zu erwarten gewesen wäre, aber der FC Bayern gewann am Sonntag letztlich doch noch sehr klar mit 4:0 (1:0) beim FC Schalke 04 und baute seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig damit auf sieben Punkte aus.

Die Zweifel an der neunten Meisterschaft hintereinander werden noch geringer. „Völliger Quatsch“, sagte Trainer Hansi Flick zu einer möglichen Vorentscheidung. Gleichwohl habe seine Mannschaft „die Vorlage der Konkurrenten genutzt“.

Trotz der nun schon 13. Saisonniederlage und eines erheblichen Rückstandes auf den Relegationsplatz dürften die Schalker Zutrauen gewonnen haben, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. „Wir haben einen Fortschritt gezeigt“, so Trainer Christian Gross, der auf einen weiteren Neuzugang hoffen darf. Rechtsverteidiger William soll vom VfL Wolfsburg ausgeliehen werden. Gross: „Wir wollen ihn so schnell wie möglich reinbringen.“

Kolasinac und Huntelaar bei Schalke nicht dabei

Mit Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar fehlten die beiden kürzlich verpflichteten Hoffnungsträger der Schalker im Kader, vermutlich auch, weil den Schalkern die Hoffnung fehlte. Am kommenden Wochenende bei Werder Bremen werden Punkte verteilt, bei denen die Gelsenkirchener weitaus größere Chancen haben, etwas davon abzubekommen.

Aber es war unter dieser Annahme erstaunlich, was sich in der ersten Halbzeit abspielte. Die Schalker, deren Spielzeit mit dem peinlichen 0:8 in München schon grausam begann, zeigten ihre beste Saisonleistung. Wie von Gross verlangt, gingen sie mutig ins Duell mit dem turmhohen Favoriten. Sie gestalteten das Spiel attraktiv, beinahe offen und hätten leicht in Führung gehen können. Allerdings köpfte Mark Uth den ehemaligen Schalker Manuel Neuer im Tor des Meisters aus sechs Metern an (11.). Solche Chancen dürfen nicht ausgelassen werden, um eine riesige Überraschung zu schaffen.

Schalker ärgern sich zu Recht

So kam es dann doch, wie von allen erwartet. Die Münchner gingen in Führung. Es dauerte bis zur 33. Minute, erst dann traf Thomas Müller nach einer Flanke von Joshua Kimmich. So frei, wie Müller zum Kopfball gekommen war, ärgerten sich die Schalker zu Recht über einen leichten Fehler.

Ähnlich war es beim 0:2, dass Ozan Kabak bei konsequenterer Zweikampfführung hätte verhindern können, oder auch Timo Becker, wenn er hinter Ralf Fährmann die Torlinie gesichert hätte. So aber erzielte Robert Lewandowski nach perfekter Ballannahme seinen schon 23. Saisontreffer. Der Rekord von Gerd Müller mit 40 Toren ist wieder mal in Reichweite.

Bayern zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor

Aufgrund der Spielanteile, Anzahl und Qualität der Chancen, war die Führung der Bayern hochverdient. Aber Schalke blieb, anders als zuvor oft, selbstbewusst. Es gab Möglichkeiten, die Partie vor dem 0:3 durch Müllers zweites Kopfballtor (88.) und dem 0:4 durch einen haltbaren Schuss von David Alaba (90.) wieder spannend zu machen, etwa bei einem Schuss des eingewechselten Alessandro Schöpf (73.). Schalke gab 14 Schüsse ab, die Defensive der Bayern zeigte erneut Schwächen. Letztlich gingen die Münchner aber zum zweiten Mal hintereinander ohne Gegentor vom Platz. Das gelang ihnen zum ersten Mal in dieser Saison. Die Konkurrenz hechelt wieder hinterher.

So spielten sie

FC Schalke 04: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Serdar, Stambouli - Raman, Uth, Harit (72. Schöpf) - Hoppe (72. Boujellab)

FC Bayern München: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies (68. Lucas Hernández) - Kimmich, Goretzka - Sané (64. Coman), Müller, Gnabry (64. Musiala) - Lewandowski (80. Choupo-Moting)

Tore: 0:1 Müller (33.), 0:2 Lewandowski (54.), 0:3 Müller (88.), 0:4 Alaba (90.) - Gelbe Karten: Nastasic (2) - Boateng (4) - Beste Spieler: Serdar, Fährmann - Müller, Kimmich, Neuer - Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel).