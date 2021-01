Das neue Jahr soll für ausgeruhte Bayern beginnen, wie das alte endete: Mit einem Sieg. Der Gegner kommt mit dem dritten Trainer der Saison. Hansi Flick will auch 2021 wieder ein Werk krönen.

München (dpa) - Neues Jahr, bekannte Ziele: Hansi Flick möchte mit den Triple-Champions des FC Bayern gleich bei der 2021-Premiere gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 die eigenen Titelansprüche sofort wieder mit Leistung untermauern.

„Jeder brennt auf den Start“, sagte der Trainer vor dem Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Auch wenn die Weihnachtspause kurz gewesen sei, habe sie allen sehr gut getan. „Ich erlebe die Mannschaft so, dass sie jetzt wieder frischer ist.“ In den Trainingseinheiten sei „sehr viel Intensität drin gewesen“.

Für die abstiegsbedrohten Mainzer, die in der Allianz Arena bereits mit dem dritten Trainer der Saison antreten, dürften ausgeruhte und torhungrige Bayern ein übermächtiger Gegner sein. Flick rätselte am Samstag aber noch, wie die Mainzer unter Interimscoach Jan Siewert, dem dritten Trainer in einer bislang völlig verkorksten Saison, taktisch und personell ausgerichtet sein werden: „Es ist schwierig, das vorauszusagen.“ Man werde aber ohnehin mehr auf sich selbst schauen, sagte Flick: „Es geht darum, wie wir ins Spiel finden.“

Fehlen wird beim Tabellenführer Kingsley Coman. Der aktuell beste Münchner Außenstürmer ist nach seiner beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen erlittenen Muskelverletzung noch nicht wieder fit. Coman soll am kommenden Freitag in Mönchengladbach aber wieder dabei sein. Neben dem noch länger verletzten Tanguy Nianzou wird auch Mittelfeldspieler Marc Roca wegen muskulärer Probleme gegen Mainz im Kader fehlen.

Comans Ausfall könnte eine neue Chance für Nationalspieler Leroy Sané sein, der zum Jahresabschluss in Leverkusen als Einwechselspieler mit seiner späteren Auswechslung einen persönlichen Tiefpunkt verkraften musste. „Er ist sehr selbstkritisch, was seine Leistung angeht“, sagte Flick über den Königstransfer des Sommers. Der Coach hofft, dass der 50 Millionen Euro teure Flügelstürmer Sané 2021 richtig zündet. „Wenn er in Ballbesitz ist, hat er enorme Qualität mit seiner Schnelligkeit und dem linken Fuß. Diese Qualität brauchen wir. Je früher er sie zeigen kann, umso besser“, sagte Flick.

Die Ziele 2021 sind in München nach fünf Titelgewinnen 2020 klar. „Wir möchten möglichst erfolgreich sein, wie in der letzten Saison“, sagte Flick. Um das Triple wiederholen zu können, müssten aber von Spiel zu Spiel Leistung und Qualität kontinuierlich abgerufen werden. „Am Ende wird so ein Werk hoffentlich gekrönt“, bemerkte Flick.

Der Fokus richtet sich im Januar zunächst mal auf die Bundesliga. „Wir haben keinen riesigen Vorsprung in der Tabelle“, sagte Torwart Manuel Neuer und mahnte: „Die anderen Mannschaften schlafen nicht.“ Besonders an der defensiven Stabilität haperte es in der Endphase des vergangenen Erfolgsjahres. Die soll gerade auch mit der Rückkehr von Nationalspieler Joshua Kimmich in die Startelf wieder vorhanden sein.

Flick geht „schwer davon aus“, dass in 2021 wieder häufiger die 100-Prozent-Bayern zu sehen sein werden. Bayern-Angreifer Thomas Müller benannte das Erfolgsrezept, das nicht nur gegen Mainz gilt: „Wenn wir sauber spielen, wenn wir technisch die Dinge so umsetzen, wie wir es auch taktisch wollen, dann sind wir schwer zu stoppen.“

© dpa-infocom, dpa:210102-99-875576/3