Rudi Völler hat schon viel Gefallen gefunden an der Arbeit von Peter Bosz, seit dessen Ankunft unter dem Bayer-Kreuz vor eineinhalb Jahren. Zuletzt etwa begrüßte der 60-Jährige die Maßnahme des niederländischen Chefcoachs, Offensivmann Kai Havertz beim finalen Ligaspiel gegen Mainz erst Mitte der zweiten Halbzeit einzuwechseln – um ihn für die finale Partie im nationalen Cup zu schonen.

„Das hat unser Trainer wunderbar gelöst. Er hat Kai vor dem Pokalfinale eine Pause gegeben, und wir haben unser Spiel trotzdem gewonnen“, applaudierte Sport-Geschäftsführer Völler. Das mit dem Gewinnen dürfte am Samstag gegen die Bayern sehr viel schwerer werden als eine Woche zuvor gegen die wackeren Rheinhessen. Auch mit einem Startelfspieler Havertz, der gegen die Münchner sein erstes großes Finale bestreitet und mal wieder besonders im Fokus stehen wird. Denn noch immer ist die berufliche Zukunft des 21-Jährigen, dessen Vertrag bei Bayer bis 2022 läuft und den der Werksklub in diesem Sommer nur für eine Ablösesumme von minimal 100 Millionen Euro ziehen lassen will, ungeklärt.

Laut „Daily Telegraph“ plant der FC Chelsea, der gerade erst Havertz’ Nationalmannschaftskollegen Timo Werner aus Leipzig verpflichtet hat, die Verhandlungen um Leverkusens Hochbegabten nun aufzunehmen. Nach dem Berliner Pokalfinale, dessen Probelauf Bayer 04 vor zwei Wochen absolvierte. Seine emotionalen Eindrücke daran hat Rudi Völler sofort parat, seufzend sagt er vor dem neuerlichen Auftritt der Werkself morgen im Olympiastadion: „In der Riesenschüssel, mit den paar Leuten – das ist schon traurig.“

Titelverhältnis 2:74

Rund 700 Personen werden sich diesmal in der geschichtsträchtigen Arena verlieren. Als Augenzeugen einer Partie, in der Leverkusen den Branchenriesen aus dem Süden mit einem Titelverhältnis von 2:74 herausfordert. Vor der die Rheinländer, auch wenn mit dem jüngsten 0:2 bei Hertha die Champions League erst mal passé war, aber immerhin den aufmüpfigen David geben.

„Die Bayern sind unfassbar schwer zu bespielen und zu schlagen. Aber wir haben Waffen, um ihnen wehzutun“, tönt zum Beispiel Abwehrchef Sven Bender, der mit Dortmund bereits fünf Mal im Pokalfinale stand. Zwei Mal gewann er dabei den Cup, einmal davon gegen die Bayern: 2012, beim 5:2-Triumph des BVB. Und auch Lukas Hradecky kostete dieses Glücksgefühl schon aus: Vor zwei Jahren besiegte Bayers Schlussmann mit seinen damaligen Frankfurter Kollegen die Münchner im Endspiel mit 3:1.

Durch die Hintertür in die Königsklasse?

„Immerhin weiß jetzt einer hier, wie es ist, einen Titel zu holen“, scherzte Hradecky bei seiner Ankunft in Leverkusen im Sommer 2018. Jetzt sagt er: „Wir sind eine andere Mannschaft als die Eintracht damals. Aber vielleicht sollten wir versuchen, es wie Frankfurt zu machen. Wir müssen die Bayern aus dem Rhythmus, sie zum Diskutieren bringen.“ Dazu beitragen soll der auch vom FCB bewunderte Havertz, bei dem bislang nur feststeht: Im August, wenn Bosz’ Ensemble mit dem Gewinn der Europa League durch die Hintertür in die Königsklasse schlüpfen will, wird er noch im Bayer-Dress stecken.

Seinen Glauben an den Coup beim Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen hat Bosz bereits formuliert. Am Ende der Leverkusener Rekordtransfersaison, in deren Verlauf Bayer für Kerem Demirbay, Moussa Diaby, Nadiem Amiri, Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios über 90 Millionen Euro ausgab. Und in der sich der Brasilianer Paulinho, 2018 für 18,5 Millionen Euro von Vasco da Gama gekommen, am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zuzog.

Titel für Paulinho

„Paulinhos schlimme Verletzung motiviert uns umso mehr, den Pokalsieg auch für ihn zu holen“, kommentierte Sportdirektor Simon Rolfes daraufhin. Und Sport-Boss Völler – der ewige Leverkusener, der 1994, ein Jahr nach Bayers letztem Titelgewinn, als Spieler zu dem Klub stieß – sagt trotzig: „Die Bayern sind acht Mal hintereinander Meister geworden, aber nicht acht Mal hintereinander Pokalsieger. Das ist Fakt.“