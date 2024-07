Schon vor dem Testspiel in Hamburg reduziert Weltmeister-Trainer Gordon Herbert seinen Basketball-Kader. Eine große Überraschung für Paris gibt es nicht.

Hamburg (dpa) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kader für Paris berufen und vertraut für die Olympischen Spiele auf zehn Weltmeister aus dem Vorjahr. Nur Spielmacher Justus Hollatz sowie David Krämer schafften es von den Titelträgern aus Manila nicht in das zwölfköpfige Aufgebot. Neben Hollatz und Krämer wurden auch die beiden Big Men Leon Kratzer und Louis Olinde gestrichen. Neu im Vergleich zur WM 2023 sind Oscar da Silva sowie Nick Weiler-Babb, der das Turnier in Asien verletzungsbedingt verpasst hatte.

Angeführt wird das Team von den NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder. Auch die beiden Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie Daniel Theis sind erneut dabei. Maodo Lo, Andreas Obst, Niels Giffey, Isaac Bonga und Niels Giffey zählen wie im Vorjahr zum Kader. Auch Johannes Thiemann von Alba Berlin wurde berufen, obwohl er zuletzt angeschlagen nicht spielen konnte.

Das Nationalteam testet am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hamburg gegen die Niederlande. Es folgen weitere Tests in Berlin gegen Japan sowie in London gegen das Star-Team der USA um LeBron James. Bei der Gruppenphase des Basketball-Turniers in Lille geht es gegen Olympia-Gastgeber Frankreich um Victor Wembanyama, Japan und Brasilien. Das deutsche Team zählt zum engen Kandidatenkreis für die Medaillen bei dem Großereignis.