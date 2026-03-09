Er ist einer der besten Basketballer Europas - und war entsprechend umworben. Nun hat Welt- und Europameister Andreas Obst eine Entscheidung zur Zukunft gefällt.

München (dpa) - Welt- und Europameister Andreas Obst bleibt bei den Basketballern des FC Bayern. Wie die Münchner bekanntgaben, verlängerte der international umworbene Nationalspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister bis 2029. Die ambitionierten - aber derzeit in der Euroleague schwächelnden - Bayern können damit langfristig auf einen ihrer wichtigsten Profis und einen der weltbesten Distanzschützen setzen.

«Für mich war im Herzen klar, dass Bayern meine Heimat ist und ich mich hier wohlfühle, dass ich mich mit dem Verein identifiziere», sagte Obst. «Es war eine große Herzensangelegenheit. Ich bin hier sehr glücklich und freue mich, weiter Körbe schmeißen zu dürfen und hoffentlich weiter erfolgreich zu sein.»

Bayern gegen Konkurrenz: «Mussten uns strecken»

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach Obst für viel Geld zu einem Euroleague-Rivalen oder gar in die nordamerikanische Eliteliga NBA wechseln könnte. «Es gab viele Gerüchte, viele Themen, Gespräche an sich», bestätigte der Spieler selbst. Welche Clubs genau um ihn warben, das verriet er nicht.

Vereinspräsident Herbert Hainer deutete an, den Co-Kapitän auch mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung umworben zu haben: «Natürlich mussten wir uns strecken.» Das Finanzielle allein habe aber nicht den Ausschlag gegeben. «Andi hätte sicher bei dem einen oder anderen Verein mehr Geld bekommen.»

Andreas Obst (Mitte) nach seiner Vertragsverlängerung mit Bayern-Sportchef Dragan Tarlac (links) und Präsident Herbert Hainer. Foto: Manuel Schwarz/dpa

Der 29-Jährige war 2021 nach München gekommen und entwickelte sich seitdem zum Star. Er holte mit den Bayern 2024 und 2025 die deutsche Meisterschaft sowie 2023 und 2024 den Pokalsieg. Ins große Rampenlicht aber schaffte es Obst bei der Nationalmannschaft, mit der er 2023 WM-Gold und 2025 EM-Gold gewann. Beide Male war er ein Leistungsträger im Team.

Bester Dreier-Schütze der Euroleague

In dieser Spielzeit ist Obst einmal mehr eine der wichtigsten Säulen im Offensivspiel der Bayern, die nach der Trennung von Coach Gordon Herbert vorerst bis Saisonende von Altmeister Svetislav Pesic trainiert werden. In der europäischen Königsklasse trifft derzeit kein anderer Spieler so viele Dreier wie der in Halle (Saale) geborene deutsche Ausnahme-Sportler.

Die Münchner hatten 2024 schon Weltmeister Isaac Bonga zu Partizan Belgrad abgeben müssen; vor dieser Saison verließ Nick Weiler-Babb als weiterer Nationalspieler die Mannschaft in Richtung Anadolu Efes Istanbul.

Auch Bundestrainer Mumbru lobt die Bayern

Dass Obst nun bleibt, werten die Bayern auch als Signal für die Basketball-Standorte München und Deutschland. Es sei «toll für die Fans in Deutschland, denn sie können ihn auch in Zukunft weiter jedes Spiel auf dem Feld sehen», sagte Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru.