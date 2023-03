Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweitligist BASF TC Ludwigshafen will in die Bundesliga aufsteigen. Das hat Teamchef Steffen Neutert nun bestätigt. Aktuell führt Ludwigshafen die Tabelle ohne Verlustpunkt an – als einziges Team.

„Wir greifen an und wollen um den Titel spielen“, sagt Steffen Neutert. Lange hat er sich um diesen Satz gewunden. Doch nach dem 5:4-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Verfolger Waldau Stuttgart