Der BASF TC Ludwigshafen holt den ersten Sieg in der Tennis-Bundesliga. 5:1 siegt der Aufsteiger gegen Blau-Weiß Krefeld. Schon nach den Einzeln steht der Erfolg fest – und so nebenbei bezwingt das Team einen Fluch.

Es war ein stiller Jubel von Cem Ilkel und Tristan Lamasine. Dabei werden ihre Siege am Sonntag für den BASF TC Ludwigshafen gegen Krefeld in der Tennis-Bundesliga für Jahre in Erinnerung bleiben.