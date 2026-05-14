Den Saisonauftakt in der zweiten Tennis-Bundesliga hatten sich die Damen des BASF TC Ludwigshafen sicher besser vorgestellt. Aber es gelang der erste Sieg.

Die 26-Jährige aus dem spanischen Blanes lebt und trainiert seit Jahren bei Marc Pallares Massanas in Barcelona. Wetterbedingungen wie am Donnerstag in Ludwigshafen hat sie aber bislang selten erlebt, erklärte sie nach dem verwandelten Matchball gegen Eva Marie Voracek (6:2, 6:1) von Grün-Weiss Luitpoldpark München lachend: „Das waren heute gleich mehrere Jahreszeiten.“ Nach Sturm und Wind im ersten Satz strahlte über dem schnellen zweiten Durchgang die Sonne. „Da hat es sich fast so angefühlt, wie zuletzt in Barcelona.“ Sie habe versucht, das Wetter auszublenden und sich auf ihr Spiel zu konzentrieren. Das hat gut funktioniert. Ihre Gegnerin im ersten Heimspiel der Ludwigshafenerinnen schenkte den zweiten Durchgang nahezu ab.

„Im Moment läuft es wieder ganz gut bei mir“, berichtete Bassols Ribera. Über mehrere Halbfinal- und Finalteilnahmen auf der ITF-Tour kämpft sie sich gerade in der Weltrangliste, wo sie schon auf Position 105 geführt worden ist, wieder nach oben. Sie hat sich von Rang 242 auf 176 vorgearbeitet. „Letztes Jahr war für mich nicht so gut. Da haben mich mehrere Verletzungen immer wieder zurückgeworfen.“ So weit, dass ihr Match am Samstag vorerst ihr letztes für den BASF TC gewesen sein könnte. „Ich spiele ab Sonntag die Qualifikation für Roland Garros. Mal sehen, ob ich danach noch einmal nach Ludwigshafen zurückkommen werde.“

Ludwigshafen rüstet auf

Immerhin verabschiedete sie sich nicht nur ungeschlagen in ihren bislang drei Einzel-Einsätzen, sondern feierte am Donnerstag endlich den ersten Gesamtsieg, denn bislang gingen nach einem 3:3-Zwischenergebnis nach den Einzeln mindestens zwei Doppel und damit der Gesamtsieg an den Gegner. Das sollte bei der Heimpremiere nicht passieren. Hier stand der Sieg für die Ludwigshafenerinnen bereits nach den Einzeln fest, die alle sechs an die Gastgeberinnen gingen.

Die hatten dafür allerdings personell gegenüber dem Auftaktwochenende auch noch einmal stark aufgerüstet. So war Bassols Ribera am vergangenen Wochenende noch in den Spitzeneinzeln angetreten, die sie auch beide gewann. Gegen die Münchnerinnen durfte sie an Position zwei ran, sicherte ebenfalls souverän den Matchpunkt gegen den Erstligaabsteiger, der mit zwei Siegen nach dem Auftaktwochenende direkt in Richtung Wiederaufstieg unterwegs war. „Der Sieg heute ist wichtig“, freute sich die Spanierin. „Wir hatten vor allem bis jetzt Pech in den Doppeln.“ Umso besser, dass die Ludwigshafenerinnen dieses Risiko direkt ausgeschlossen hatten. Selina Dal, ebenfalls in dieser Spielzeit im Einzel noch ohne Niederlage, war im Heimspiel die einzige Deutsche in der Aufstellung.

Weiter geht es für die Ludwigshafenerinnen am Samstag mit dem nächsten Auswärtsspiel beim MTTC Iphitos München. Den nächsten Gegner aus der Spitzengruppe.