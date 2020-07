Die Jugend- und Juniorenfahrer des Bahnradteams Rheinland-Pfalz glänzten beim ersten nationalen Lehrgang in Frankfurt/Oder mit Bestzeiten.

Dem Stillstand trotzen – und sei es auch nur mit Lehrgängen. Das muss derzeit die Maxime im Leistungssport sein. Wenn dann nach so langer Pause Bestzeiten herausspringen, wie bei den pfälzischen Bahnradsportlern – umso besser! Die deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Bahnradsport sind jetzt für Ende September in Frankfurt/ Oder terminiert, der Verband aber hält seine Kadermitglieder mit Lehrgängen mit abschließender Leistungsüberprüfung am Rollen. Beim ersten einwöchigen Lehrgang dieser Art auf der Holzbahn in Frankfurt/ Oder schnitten die Athleten des Bahnradteams Rheinland-Pfalz glänzend ab. „Unsere Fahrer haben sich top präsentiert. Es ist erstaunlich, dass sie ohne Wettkampfpraxis persönliche Bestzeiten fuhren“, sagte Teamchef Frank Ziegler. Ausgetragen wurden unter Einhaltung der Hygienevorschriften die Einzelwettbewerbe im Kampf gegen die Uhr. Wettbewerbe „Mann gegen Mann“ sind noch untersagt.

Ziel ist die Junioren-EM 2021 in Kairo

Vor allem für Henric Hackmann (RV Rodenbach) und Luca Spiegel (RV Offenbach) rückt die Junioren-WM, die nun im April 2021 in Kairo ausgetragen wird, in den Fokus. Hackmann (Jahrgang 2003) fuhr über 200 Meter 10,93 Sekunden und über 1000 Meter 1:07 Minuten. Der ein Jahr jüngere Spiegel glänzte über 250 Meter stehend mit 18,4 Sekunden und über 500 Meter mit 33,18 Sekunden. Das war die zweitschnellste je in Deutschland gefahrene Zeit eines Jugendfahrers. Den deutschen Rekord von 32,8 Sekunden hält Timo Bichler (RV Dudenhofen). Stark auch Torben Osterheld (2004) über 200 Meter in 10,87 und 34,44 über 500 Meter. Der ehemalige Boxer Ivo Schlamp (RV Rodenbach) wird immer stärker und unterbot die für den Landeskader notwendigen Richtzeiten. Sophie Deringer (RV 08 Dudenhofen, Jahrgang 2003) überzeugte mit 12,3 Sekunden über 200 Meter. Ziegler: „Wir sind auf einem wirklich guten Weg, die Athleten brennen auf Wettkämpfe.“