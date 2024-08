Es sind die letzten Spiele von Thomas Bach als IOC-Chef. Er sieht Olympia auf einem modernen Weg.

Paris (dpa) - Der scheidende IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner letzten Olympia-Abschlussrede die Erneuerung der olympischen Agenda für die Spiele in Paris als Erfolg betont. «Die Olympischen Spiele Paris 2024 waren Spiele einer neuen Ära», sagte der 70 Jahre alte Deutsche bei der Abschlussfeier im Stade de France.

«Die ersten Olympischen Spiele, die ganz im Zeichen unserer Reformen der olympischen Agenda standen: jünger, urbaner, integrativer, nachhaltiger. Die ersten Olympischen Spiele mit voller Geschlechterparität», sagte er.

Bach bedankte sich bei den Gastgebern. «Liebe französische Freunde, ihr habt euch in die Olympischen Spiele verliebt. Und wir haben uns in euch alle verliebt», sagte der Fecht-Olympiasieger von 1976.

Bach kündigte Rückzug an

Der gebürtige Würzburger hatte am Samstag angekündigt, dass er im kommenden Jahr am Ende seiner zweiten Amtszeit als IOC-Präsident abtreten werde. Er wolle keiner Änderung der olympischen Charta zur Aufhebung der Amtszeitbegrenzung zustimmen, sagte Bach bei der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Paris. Er hatte den Chefposten beim IOC 2013 als Nachfolger des Belgiers Jacques Rogge übernommen

