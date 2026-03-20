Auf dem Betzenberg ereignet sich nach dem Derby gegen den Karlsruher SC etwas Außergewöhnliches.

Nicht gemeckert ist genug gelobt. Viele Schiedsrichter müssen sich so fühlen, wenn sie nach getaner Arbeit mit dem Ball unterm Arm zurück in die Kabine marschieren. Kommt es doch wesentlich häufiger vor, dass Zuschauer mit weit aufgerissenen Augen schimpfen wie Rohrspatzen, ausgestreckte Mittelfinger in die Luft ragen oder gar Becher fliegen, sodass mit Schirmen bewaffnete Ordner den Geleitschutz geben müssen. Dass ein Unparteiischengespann mit Applaus verabschiedet wird – das neunte Weltwunder.

Doch genau das ereignet sich auf dem Betzenberg nach dem Duell mit dem Karlsruher SC. Als Tobias Stieler nebst seinen Assistenten Mark Borsch und Philipp Hüwe den Rasen verlässt, klatschen die Besucher auf der Nordtribüne begeistert in die Hände. Stieler hebt eine Hand zum Dank, lächelt – und ist verschwunden. Der Referee verdiente sich den Beifall redlich, denn er leitete das Derby, wie man es tun sollte: mit natürlicher Autorität, Ruhe, doch Konsequenz, wenn es angebracht war. In der Journalistenrunde, die sich obligatorisch an die offizielle Pressekonferenz anschließt, war es Trainer Torsten Lieberknecht gar ein bisschen unangenehm, öffentliches Lob für Stieler vergessen zu haben. Endlich mal 90 Minuten ohne VAR, Gezeter, gefühlte Dauerunterbrechung. Eine Wohltat.

Damals in Mannheim

Ich kann mich nur an eine Partie erinnern, in der das Publikum dem Pfeifenmann derart gewogen war. Auch das ein Derby. 20. Februar 2022, Waldhof gegen FCK. Spielleiter: Deniz Aytekin. Als der beim Aufwärmen seine Runden durchs Stadion drehte, wurde er bejubelt. Mitschwingende Hoffnung: dass sich die Hinspielszenen bloß nicht wiederholen sollten. Aytekins Kollege Florian Heft war der Herausforderung beim 0:0 nicht gewachsen, schickte unter anderem die FCK-Profis Redondo und Senger mit glatt Rot vom Rasen. Ein tumultuarisches Skandalspiel. Zugleich aber Geburtsstunde neuen FCK-Zusammenhalts, der in den Aufstieg mündete. Konnte bei Abpfiff keiner ahnen. Auch nicht das entrüstete Publikum.

Unser Autor

Andreas Böhm, 59, hat als Fan den Pokalsieg 1990 und die Meisterschaft 1991 hautnah miterlebt. Seit 1995 ist er der journalistischen Neutralität verpflichtet, seit 2013 FCK-Reporter für diese Zeitung.



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