Wo landet der FCK in der kommenden Saison? Auch das taktische System verheißt Spannung. Kommt es beim Publikum an?

Als ich am Mittwochmorgen meine Kaffeetasse spülen wollte, hielt ich inne. Es hatte sich etwas Satz gebildet, und es schien, als forme sich am Boden des Gefäßes so etwas wie eine Zehn. Was