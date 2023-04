Titelverteidiger AV 03 Speyer hat das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft am Samstag in Samswegen (Sachsen-Anhalt) als Dritter beendet. SV Germania Obrigheim heißt der neue Champion mit 938,2 Kilopunkten vor dem Vorrundensieger und Gastgeber SSV (904) sowie Speyer (903,5).

Stärkste Heberin des AV 03 und Dritte des Wettkampfs war die Norwegerin Solfrid Koanda mit 171 Relativpunkten.

„Wir haben unser Ziel erreicht“, sagte Speyers Abteilungsleiter Frank Hinderberger: „Wir wollen immer am Finale teilnehmen.“ Kurios: Der AV 03 brachte sogar 16 Zähler mehr als beim Hauptrundenkampf gegen Obrigheim zur Hochstrecke, als die Domstädter die Germanen fast aus dem Finale verdrängten. Doch diesmal waren der Spanier Acoran Hernandez, neuer Europameister von Erewan (Armenien), und der Zweite, Ritvars Suharevs aus Lettland, zu dominant.

Milena Thiele hebt drei persönliche Bestleistungen

Den Speyerern fehlten einfach jeweils 15 Punkte zweier Abwesender: des Spaniers David Sanchez-Lopez und von Kapitän Jürgen Spieß, der aus privaten Gründen passte. Milena Thiele überragte mit drei neuen persönlichen Bestleistungen. Mit 87 kg im Reißen, 109 im Stoßen und 128 Relativpunkten schaffte der Neuzugang die Norm für die U23-EM im Sommer.

Zwei weitere ausländische Heber teilten sich die Arbeit. Nina Sterckx aus Belgien trat in der ersten, der Albaner Briken Calja in der zweiten Disziplin an. Simon Brandhuber ging erneut eine Gewichtsklasse über seinen angestammten Kategorien an die Eisen und trug dennoch 169 Punkte bei. Die von Funktionär Frank Hinderberger als Grand Dame des deutschen Hantelsports titulierte Julia Schwarzbach sorgte für weitere 123 Zähler.