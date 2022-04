Der AV 03 Speyer ist zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Mannschaftsmeister im Gewichtheben.

Im hochklassigen Dreierfinale im TSG-Sportzentrum in Haßloch setzte sich der Titelverteidiger mit 957,8 Kilopunkten gegen die Herausforderer SV Germania Obrigheim (938,5) und AC Mutterstadt (843,9) durch.

In Briken Calja stellten die Speyerer vor 650 Zuschauern auch den besten Einzelheber des Abends. Der Albaner, 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio Vierter, verwies mit 188 Kilopunkten den Obrigheimer Ritvars Suharevs (185) und seinen AV-Teamkollegen Simon Brandhuber (174) auf die Plätze. Mutterstadts Bester war der Bulgare Hristo Hristov mit 172 Kilopunkten. Der letzte Versuch des Abends gehörte dem ACM-Heber Enzo Kuworge, der im Stoßen knapp an 233 Kilogramm scheiterte. Grund zur Freude hatte der Mutterstadter Max Lang, der mit 147 Kilogramm im Reißen und 180 Kilogramm im Stoßen die EM-Norm erfüllte.