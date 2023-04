Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fünf Tage nach dem Ende seiner Erfolgsserie und der ersten Niederlage 2021 ist Fußball-Zweitligist Karlsruher SC an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-14. SV Darmstadt 98 zu Gast.

Direkt nach dem mit 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg verlorenen Heimspiel am Sonntag kündigte KSC-Trainer Christian Eichner jede Menge Kampfgeist für die Partie nun am Böllenfalltor an. Karlsruhe