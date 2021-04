Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Fußball-Champions-League ausgeschieden. Gegen Paris Saint-Germain trifft nur Choupo-Moting. Das 1:0 reicht nicht, um das 2:3 aus dem Hinspiel wettzumachen. Neymar trifft dreimal Aluminium.

Titelverteidiger FC Bayern München ist gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Fußball-Champions-League ausgeschieden. Eric Maxim Choupo-Moting erzielte am Dienstagabend in Paris das 1:0 für die Münchner (40.) – zu wenig in der Neuauflage des Vorjahres-Finales. PSG spielt im Halbfinale gegen den Sieger aus dem Duell von Borussia Dortmund gegen Manchester City.

Der FC Bayern musste neben Robert Lewandowski, Niklas Süle und Serge Gnabry auch ohne Leon Goretzka antreten. Goretzka war beim 2:3 im Hinspiel gegen PSG in München wegen muskulärer Probleme ausgewechselt worden. Am Montag war der Mittelfeldspieler beim Abschlusstraining noch dabei, reiste auch mit nach Paris, musste aber dann passen.

Lucas Hernández konnte dagegen nach einer im Hinspiel erlittenen Rippenprellung in der Bayern-Startelf auflaufen. Der 25-Jährige spielte neben dem starken Jérôme Boateng in der Innenverteidigung. David Alaba nahm den Platz von Goretzka im Mittelfeld neben Joshua Kimmich ein.

Neymar ist überall, hat aber Pech

Den ersten Warnschuss der abwechslungsreichen, mit offenem Visier geführten Partie gab der lange nicht so wirkungsvolle Kylian Mbappé ab (3.) – auf Vorlage Neymars. Natürlich. Der Ball sauste aber am langen Pfosten vorbei. Danach demonstrierte Bayern-Torwart Manuel Neuer wieder einmal seine Weltklasse, rettete die Münchner vor einem frühen Rückstand. Der Titelverteidiger kam nach einer knappen halben Stunde zu den ersten gefährlichen Torschüssen. Erst Leroy Sané (26.), der durchaus hätte abspielen können, und dann Kimmich (27.) setzten den Ball aber jeweils knapp neben den Pfosten des Gehäuses von Keylor Navas. Beim PSG-Konter parierte Neuer großartig gegen Neymar (27.). Der Brasilianer wollte es aber weiter wissen: Seine Versuche aber wurden vom Aluminium aber magisch angezogen. Binnen fünf Minuten traf Neymar dreimal das Torgestänge – den Posten (34,), die Latte (37.) und kurz darauf erneut den Pfosten (39.), Paris drängte auf die Führung.

FCB hat in der ersten Hälfte Glück und Neuer

Die Bayern hatten Glück und Neuer – und dann Choupo-Moting. Der Lewandowski-Ersatz staubte beim Konter nach Neymars drittem Aluminium-Treffer ab, David Alaba hatte Navas geprüft. Den Abpraller verwertete Choupo-Moting zum schmeichelhaften 1:0 (40.) für die effizienten Bayern. Die erste Halbzeit – ein Spiegelbild des Hinspiels, als die Münchner ihre Chancen vergaben und PSG traf.

Alaba war der erste Warnschuss der zweiten Hälfte vorbehalten (47.), dann verpasste erneut Neymar, als der einmal mehr sehr spielfreudige Angel di Maria nach innen legte (53.). Und plötzlich war die da, die Chance der Bayern auf das 2:0 – doch als Kingsley Coman per Kopf gefährlich querlegte, war kein Münchner nah genug am Ball, um vollstrecken zu können. Nach der Pause gingen beide Mannschaften etwas vorsichtiger, etwas verhaltener zu Werke als in den deutlich rasanteren ersten 45 Minuten. Sanés Gelegenheit (82.) läutete die Münchner Schlussoffensive ein, Thomas Müllers Abschluss geriet zu schwach (85.).

So spielten sie

Paris Saint-Germain: Navas - Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo (58. Bakker) - Gueye, Paredes - di Maria (88. Herrera), Neymar, Draxler (72. Kean) - Mbappé

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Hernández, Davies (71. Musiala) - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting (85. Martinez)