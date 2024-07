Mehr als 450 deutsche Athleten fahren zu den Olympischen Spiele nach Paris nominiert. Auch aus der Region machen sich viele Sportler auf den Weg in die französische Hauptstadt. Wir stellen sie nach und nach vor.

Ein Motto, nachdem sie handelt, hat Mikaelle Assani nicht. Stattdessen hat sie einen Lieblingsvers aus der Bibel. Genauer aus Psalm 46: „Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken.“ Die 21-Jährige aus dem südpfälzischen Kuhardt ist mit dem Glauben an Gott groß geworden, sagt sie. Zu sagen, dass er ihr im Wettkampf Flügel verleiht, erscheint für eine Weitspringerin naheliegend wie abgegriffen zugleich – und doch mindestens ein bisschen wahr. Es gibt Fotos, auf denen Assani vor einem Wettkampf betend zu sehen ist.

Bei 6,91 Metern steht ihre Bestleistung, die sieben Meter sind in Reichweite, die Olympischen Spiele in Paris wären dafür der perfekte Ort. Eine Platzierung unter den besten acht hat die Leichtathletin als Ziel ausgegeben. Natürlich steht sie noch ein bisschen im Schatten der Über-Springerin Malaika Mihambo, dass sie aber zur Weltspitze zählt, bewies sie jüngst bei der EM in Rom: Die Portugiesin Agate de Sousa gewann mit der gleichen Weite Bronze, weil sie den besseren zweiten Versuch hatte. Den Frust konnte Assani schnell abschütteln, auch dank ihres Glaubens. Denn sie weiß: Die Form stimmt.

Steckbrief

Name: Mikaelle Assani

Steckbrief: 18.08.2002

Disziplin: Weitsprung

Verein: SCL Heel Baden-Baden

Trainer: Udo Metzler

Größte Erfolge: 4. Platz EM 2024, 4. Platz Hallen-EM 2024

Owen Ansah Foto: Sven Hoppe/dpa

Region: Sprinter Owen Ansah

„Ich liebe blaue Bahnen“, sagte Owen Ansah. Kurz zuvor hatte der Sprinter in Braunschweig nicht weniger als eine Schallmauer durchbrochen. 9,99 Sekunden. Als erster deutscher Sprinter lief er die 100 Meter in unter zehn Sekunden: deutscher Meistertitel, deutscher Rekord, direkte Olympia-Norm. Zwar tritt der 23-Jährige für den Hamburger SV an, trainiert inzwischen aber in Mannheim. Bis vor Kurzem wohnte er in Ludwigshafen.

Zwar kannte Ansah den Namen von Armin Hary nicht, der 1958 handgestoppt 10,0 Sekunden lief. Doch das macht nichts, Ansah hat nun selbst Geschichte geschrieben. Erst in diesem Mai zog er wieder die Spikes an, nachdem er die Saison im vergangenen Jahr wegen eines Ödems abbrechen musste. „Locker bleiben und mein Ding machen“, das hat sich Ansah für die Spiele in Paris vorgenommen. Ein Deutscher im 100-Meter-Finale, das wäre was. Welche Farbe die Laufbahn im Stade de France wohl hat? Genau.

Steckbrief

Name: Owen Ansah

Geburtsdatum: 28.11.2000

Disziplin: Leichtathletik/Sprint

Verein: Hamburger SV

Trainer: Sebastian Bayer

Größte Erfolge: 1. Platz 100 m DM 2024, 5. Platz 100 m EM 2024, 3. Platz 4x100 m EM 2024, 5. Platz 4x100m Olympische Spiele 2021 (Ersatz)

Luca Spiegel Foto: VIEW

Pfalz: Bahnradfahrer Luca Spiegel

Einen Höhepunkt hat Bahnradfahrer Luca Spiegel bereits erlebt, da war seine Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris zwar absehbar, aber eben noch nicht fix. Vor Kurzem konnte er seine Nationalmannschaftskollegen zum Trainingslager in der Pfalz empfangen: Sonne, Heimbahn in Dudenhofen, vertraute Umgebung. „Richtig schön, ich konnte den anderen endlich mal zeigen, wie toll wir es haben“, sagte der 20-Jährige, „und die sieben Stunden Fahrt in den Osten sind auch weggefallen“. Sonst kommt die Mannschaft in Potsdam zusammen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Im Teamsprint auf der Bahn ist Spiegel an erster Position gesetzt, im Vélodrome National soll er für Tempo sorgen. „Wir haben es mit Ach und Krach durch die Qualifikation geschafft“, sagt Spiegel. Deshalb lautet das vorderste Ziel des Trios, zu dem auch Stefan Bötticher und Maximilian Dörnbach zählen: Bei den Spielen die eigene Bestzeit knacken. „Wir hoffen auf eine Top-5-Platzierung“, sagt Spiegel, aber vielleicht ist auch ein bisschen mehr drin: „Das kleine Finale um den dritten Platz, wenn wir das schaffen würden, das wäre wirklich unglaublich.“

Steckbrief

Name: Luca Spiegel

Geburtsdatum: 23. April 2004

Verein: RV Vorwärts 1904 Offenbach/Queich

Heimtrainer: Frank Ziegler

Größte Erfolge: Bronze im Teamsprint U23 EM 2023, U23-Europameister Teamsprint 2022, Silber im Teamsprint Junioren-WM 2022, Bronze im Sprint Junioren-WM 2022