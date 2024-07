Mehr als 450 Athleten hat der Deutsche Olympische Sportbund für die Olympischen Spiele in Paris nominiert. Es wird eine der größte Delegationen überhaupt. Auch aus der Region machen sich viele Sportler auf den Weg in die französische Hauptstadt. Bis zum Beginn der Spiele am 26. Juli stellen wir sie nach und nach vor.

Einen Höhepunkt hat Bahnradfahrer Luca Spiegel bereits erlebt, da war seine Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris zwar absehbar, aber eben noch nicht fix. Vor Kurzem konnte er seine Nationalmannschaftskollegen zum Trainingslager in der Pfalz empfangen: Sonne, Heimbahn in Dudenhofen, vertraute Umgebung. „Richtig schön, ich konnte den anderen endlich mal zeigen, wie toll wir es haben“, sagte der 20-Jährige, „und die sieben Stunden Fahrt in den Osten sind auch weggefallen“. Sonst kommt die Mannschaft in Potsdam zusammen.

Im Teamsprint auf der Bahn ist Spiegel an erster Position gesetzt, im Vélodrome National soll er für Tempo sorgen. „Wir haben es mit Ach und Krach durch die Qualifikation geschafft“, sagt Spiegel. Deshalb lautet das vorderste Ziel des Trios, zu dem auch Stefan Bötticher und Maximilian Dörnbach zählen: Bei den Spielen die eigene Bestzeit knacken. „Wir hoffen auf eine Top-5-Platzierung“, sagt Spiegel, aber vielleicht ist auch ein bisschen mehr drin: „Das kleine Finale um den dritten Platz, wenn wir das schaffen würden, das wäre wirklich unglaublich.“

Steckbrief

Name: Luca Spiegel

Geburtsdatum: 23. April 2004

Verein: RV Vorwärts 1904 Offenbach/Queich

Heimtrainer: Frank Ziegler

Größte Erfolge: Bronze im Teamsprint U23 EM 2023, U23-Europameister Teamsprint 2022, Silber im Teamsprint Junioren-WM 2022, Bronze im Sprint Junioren-WM 2022