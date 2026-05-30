Die Damen der TSG Haßloch müssen um den Aufstieg in die dritte Liga bangen.

Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde zur Staffel Süd musste die Mannschaft um Kapitänin Ina Bühl gegen HC Schmiden/Oeffingen die zweite Niederlage in der Aufstiegsrunde hinnehmen und ist jetzt auf Schützenhilfe des ungeschlagenen Tabellenführers Frisch Auf Göppingen II angewiesen. Mit der 31:34 (13:15) Niederlage vor 650 Zuschauern im ausverkauften TSG-Sportzentrum wurde zugleich die vorzeitige Aufstiegsparty verpasst.

Während die Konkurrenz noch ein oder zwei Spiele bestreiten muss, heißt es bei der TSG Haßloch weiterhin zittern. Statt Erleichterung war gestern Abend der Frust nach einer hart umkämpften Partie zu spüren. Bei der auf Augenhöhe geführten Partie lagen sowohl die Gäste als auch die Gastgeber zwischenzeitlich in Front. Aber nach dem letztmaligen Ausgleich zum 22:22 durch Katharina Scheid setzten sich die Gäste aus dem Schwäbischen in den letzten 13 Minuten immer mehr ab. Haßloch gelang nicht mehr der Ausgleich, der zum Aufstieg gereicht hätte.

Dabei war es bis zur gestrigen Partie eine Saison wie aus dem Bilderbuch, und der Meister der Regionalliga Südwest stand vorzeitig vor dem nächsten Kapitel. Genau vor zehn Jahren begann diese Erfolgsgeschichte, als die TSG Haßloch eine Frauen-Mannschaft gegründet hatte. Es wäre jetzt der fünfte Aufstieg – von der A-Klasse in die Verbandsliga, dann in die Pfalzliga, Oberliga und Regionalliga. Jetzt heißt weiter zittern. Ein Sieg von Frisch Auf Göppingen II gegen den Vizemeister aus der eigenen Staffel wäre der „Türöffner“ zur dritten Liga für die TSG Haßloch. Die Frage um den Aufstieg der TSG Haßloch geht damit in die Verlängerung. Dann wird sich entscheiden, ob künftig die Mannschaft von Cheftrainer Marc Robin Eisel in der dritthöchsten Klasse spielt und sich auf Derbys in der Metropolregion Rhein-Neckar gegen die Kurpfalz-Bären aus Ketsch, die TSG Friesenheim und möglicherweise auch auf die HSG Bensheim-Auerbach II freuen kann.

Wingerters Rezept

Das Erfolgsrezept der „Bärinnen“ in den letzten Jahren war, dass große personelle Umbrüche ausblieben sind und sich das Team kontinuierlich weiterentwickeln konnte. Ein Aspekt, den Teammanager Peter Wingerter, der von der ersten Stunde dabei ist, nie aus den Augen verloren hat.

Dazu kamen auch die Verpflichtungen von Spielerinnen, die bereits Erfahrung aus der Regionalliga und dritte Liga mitbrachten, aber sich (zunächst) in diesen Ligen nicht überall durchsetzen konnten. Die Rückraum-Achse mit Ina Bühl, Lucy Krein, Katharina Scheid, Maike Fetzner und Maike Freitag sowie Kreisläuferin Angelina Schreyer hat in Haßloch unter Trainer Eisel ebenso wie die Nachwuchstalente Tabea Frey, Lourdes Joao, Louisa Brossart Fortschritte gemacht. Und mit Medina Martinovic haben die „Bärinnen“ sich auch frühzeitig eines der größten Torwarttalente gesichert.

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