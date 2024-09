Oberliga-Neuling Viktoria Herxheim hat mit einem 2:1(1:0) gegen den SV Auersmacher im fünften Spiel die ersten drei Punkte geholt, bleibt aber Tabellenletzter.

Herxheim zitterte vor 330 Zuschauern in der kampfbetonten Partie am Ende, siegte aber verdient. Im ersten Durchgang hatten die Einheimischen die klaren Chancen, mussten aber bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit warten, ehe Neuzugang Daniel Kopf in liegender Stellung den Ball mit dem Kopf zur Pausenführung in die Maschen bugsierte. Zuvor verbuchte der Gast nur eine echte Möglichkeit, als Nils Birster die Latte traf.

Torhüter sieht Rot

Wer nun von der Viktoria im zweiten Durchgang mit der Führung im Rücken mehr Spielanteile erwartet hatte, wurde enttäuscht. Niclas Judith (48.) köpfte das 1:1. Herxheim versuchte es mit langen Bällen, die leichte Beute für die Saarländer wurden. Erst ab einer Stunde bekam die Partie so richtig Farbe. SVA-Torhüter Timo Müller holte weit vor dem Strafraum Nathan Ikubu von den Beinen und sah dafür die Rote Karte. In Unterzahl setzte Auersmacher auf Konter. Dann die 78. Minute: Torhüter Dirk Jank, der für den Rotsünder zwischen die Pfosten gegangen war, brachte Christoph Wörzler im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marcel Meinzer zum 2:1.