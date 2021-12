Noch ein Sieg gegen die taumelnde Borussia aus Mönchengladbach – und die TSG 1899 Hoffenheim würde auf einem Champions-League-Platz in die kurze Bundesliga-Winterpause gehen.

Aus dem 2:2 bei Bayer Leverkusen nach einem 0:2-Rückstand haben die Kraichgauer jedenfalls weiteres Selbstbewusstsein für den Hinrundenabschluss am Samstag (15.30 Uhr) gezogen. „Wir wollen jetzt gegen Gladbach noch mal ein Zeichen setzen“, versprach Mittelfeldspieler Angelo Stiller, der sich am Mittwochabend über sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga freute.

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellen-13. könnten die Kraichgauer eine zuletzt ganz starke Halbserie perfekt machen. Die TSG spielt mit 27 Punkten nach 16 Spielen aber ihre bisher beste Saison seit fünf Jahren. 2016/17 waren es sogar 28 Zähler. Unübertroffen natürlich die historische Hinrunde 2008/2009: Damals wurde der Aufsteiger unter Trainer Ralf Rangnick sogar Herbstmeister.

Je später der Abend ...

„Es ist eine unserer Stärken, dass wir nie aufgeben. Wir geben immer alles und sind auch in der Schlussphase gefährlich“, erklärte Routinier Sebastian Rudy den anhaltenden Höhenflug. „Unsere Aufholjagd wurde zum Glück belohnt. Es ist schön zu sehen, wie gut der Kader ist, wenn die Einwechselspieler die Tore erzielen. Nun wollen wir uns gegen Gladbach mit einem Sieg oben festsetzen.“ Die Joker Stiller (80. Minute) und Munas Dabbur (83.) hatten den Zwei-Tore-Rückstand durch den Doppelpack von Leverkusens Torjäger Patrik Schick egalisiert.

Seit dem 0:2 beim VfL Bochum am 6. November gab es für die TSG vier Siege und ein Unentschieden. Es war aber auch wieder mal Torhüter Oliver Baumann, der den Hoffenheimern mit so mancher Parade den Punkt rettete. Der 31-Jährige ist derzeit sehr angetan von den Auftritten seines Teams nach zunächst sehr wechselhaften Wochen in dieser Spielzeit. „Es war von uns eine gute Haltung, Disziplin und letztendlich ein super Kampf. Hintenraus können wir gefühlt fast noch das dritte Tor machen – und das auswärts in Leverkusen“, sagte Baumann. Chefcoach Sebastian Hoeneß kommentierte den erneut starken Auftritt seines Teams so: „Das macht mich stolz und glücklich.“